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Актриса Ольга Остроумова повредила колено на репетиции спектакля "Путешествие с тётушкой"

Актриса Ольга Остроумова пострадала на репетиции спектакля "Путешествие с тётушкой". Во время прыжка с платформы исполнительница главной роли повредила колено.
Актриса Ольга Остроумова повредила колено на репетиции спектакля "Путешествие с тётушкой"

Перед первыми прогонами криминальной комедии, которую поставил сын Остроумовой, артистка столкнулась с серьёзной травмой ноги. Актриса играет героиню Августу, которая в свои 80 лет втягивает в различные авантюры племянника, скрываясь с ним от полиции. Пара похищает картины и бриллианты, переплывает Амазонку на плато, однако самой драматичной сценой оказывается прыжок пожилой дамы с платформы с гробами, которые едут в печь.

Однажды на репетиции Остроумова неудачно приземлилась, и колено оказалось повреждено. Чтобы не останавливать работу, артистка, которая прониклась своей ролью, стала выходить на сцену с палкой.

Сын подобрал ей экзотическую трость с набалдашником в виде головы попугая. Однако во время игры Остроумова чувствовала, что Августа не может быть такой немощной.

Так думал и режиссёр, поэтому очень обрадовался, когда нога матери окончательно зажила, и в первых спектаклях она уже появится без трости. "Путешествие с тётушкой" пройдёт 30 ноября в Театре Моссовета Москвы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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