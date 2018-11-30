Актриса Ольга Остроумова повредила колено на репетиции спектакля "Путешествие с тётушкой"





Перед первыми прогонами криминальной комедии, которую поставил сын Остроумовой, артистка столкнулась с серьёзной травмой ноги. Актриса играет героиню Августу, которая в свои 80 лет втягивает в различные авантюры племянника, скрываясь с ним от полиции. Пара похищает картины и бриллианты, переплывает Амазонку на плато, однако самой драматичной сценой оказывается прыжок пожилой дамы с платформы с гробами, которые едут в печь.Однажды на репетиции Остроумова неудачно приземлилась, и колено оказалось повреждено. Чтобы не останавливать работу, артистка, которая прониклась своей ролью, стала выходить на сцену с палкой.Сын подобрал ей экзотическую трость с набалдашником в виде головы попугая. Однако во время игры Остроумова чувствовала, что Августа не может быть такой немощной.Так думал и режиссёр, поэтому очень обрадовался, когда нога матери окончательно зажила, и в первых спектаклях она уже появится без трости. "Путешествие с тётушкой" пройдёт 30 ноября в Театре Моссовета Москвы.