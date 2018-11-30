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Ольга Бузова уверена, что мужчины проявляют к ней интерес, чтобы потом хвастаться перед знакомыми

Новоиспеченная певица Ольга Бузова разместила в личном микроблоге довольно неожиданный пост.

Личная жизнь Ольги давным-давно перестала быть загадкой для ее многочисленных поклонников. Однако только в последнее время телезнаменитость начала так активно говорить о любви, заявляя, что давно хочет стать по-настоящему счастливой женщиной.

Ольга Бузова уверена, что мужчины проявляют к ней интерес, чтобы потом хвастаться перед знакомыми

Выяснилось, Бузова уверена в том, что ее счастью мешает ее же популярность. Несколько часов назад Оля опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором отметила, что уже давно привыкла к тому, что к ней постоянно обращаются с просьбами и с желанием познакомиться, чтобы потом прихвастнуть этим же знакомством перед приятелями.

По словам ведущей «Дома-2», она мечтает повстречать такого мужчину, который будет проявлять к ней интерес не для того, чтобы потому в кругу знакомых «понтоваться» «мол, я с Бузовой общаюсь», а потому, что рассмотрели в ней нежную, глубокую и ранимую девушку.

«Чтоб им не нужен был от меня пиар, подписчики, лайки, а чтобы, наоборот, хотелось меня укрыть, спрятать ото всех и оберегать» - отмечает Ольга.


Ольга Бузова уверена, что мужчины проявляют к ней интерес, чтобы потом хвастаться перед знакомыми

Оказывается, что на данный момент Бузова любое отношение к себе воспринимает, как «потребительское», однако все-таки пытается сильно не забивать себе голову мыслями о том, как ведет себя тот или иной человек, который воспользовался ее положением.

«Пусть их потребительское отношения останется на их совести, главное, что мое сердечко чистое» - подчеркнула Бузова.

К слову, в конце своего поста Ольга отметила, что хорошо понимает, что ее пост ничего не изменит и люди будут и дальше использовать друг друга, сначала улыбаться, а за спиной «говорить гадости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:17

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