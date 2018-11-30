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Ученые: Древний вирус даровал конопле психоактивные свойства

Способность синтезировать каннабиноиды психоактивный тетрагидроканнабинол (THC) и каннабидиол (CBD) конопля получила в далеком прошлом от древнего вируса. К таким выводам пришли канадские и американские ученые, расшифровав геном конопли и обнаружим в нем характерные следы вируса, которым растение заразилось миллионы лет назад.

Ученые: Древний вирус даровал конопле психоактивные свойства


Первые попытки полной расшифровки генома конопли были осуществлены в 2011 году профессором канадского Университета Торонто Тимом Хью. Впоследствии к нему присоединился сотрудник Медицинской школы Карла Айкана Харм ван Бейкель. Вместе они исследовали геном Cannabis sativa, в котором был обнаружен участок, насыщенный ретротранспозонами. Эти мобильные генетические элементы никак не проявляются в работе организма, но постоянно воспроизводятся в ДНК растения. Кроме того, данный участок окружают длинные повторы. Структура участка ДНК, отвечающего за синтез THC и CBD, указывала на то, что в нее встроился вирусный геном.

Генетики отмечают, что в природе это явление встречается повсеместно. Даже у человека ретротранспозоны занимают до 40% ДНК. Эти участки все время остаются пассивными, но иногда, как в случае с коноплей, дают хозяину новые свойства. Не заразись миллионы лет назад неизвестным вирусом, конопля бы не смогла синтезировать каннабиноиды THC и CBD и, скорее всего, не стала бы пользоваться большой популярностью.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:14

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