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Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
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Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Добро не всегда побеждает зло. Бывают ситуацию, когда смерть берет верх. Зачастую трагический конец режиссеры приберегают и для актеров кино, причем отправляя на тот свет одних и тех же звезд.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Леонардо Ди Каприо
Актер был «похоронен» режиссерами девять раз. Самая его запоминающаяся и невосполнимая для зрителей смерть была показана в «Титанике». Ди Каприо, конечно, не рекордсмен по количеству ролей с плохим концом, но лидирует в списке самых ярких героев, не доживших до финала.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Тим Карри
Актер обычно играет гангстеров и плохих парней, поэтому его героям сложно оставаться в живых. За свою карьеру Карри пришлось 10 раз сыграть смерть. Самыми яркими его работами можно назвать «Очень страшное кино 2», «Такая уж карма», «Ангелы Чарли», «Оливер Твист».
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Брюс Уиллис
Казалось, что покончить с Крепким Орешком невозможно. Все персонажи, исполняемые Уиллисом, живучи. К сожалению, временами и им приходится покидать бренную землю. За свою карьеру актер 11 раз умирал в кино, например, в картинах «Армагеддон», «Город грехов», «Планет страха».
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Джонни Депп
Красавчик Депп 12 раз угробил своих героев. Актер играл смерть в самом первом своем фильме «Кошмар на улице Вязов» и, надо отметить, что она не была лицеприятной и сопровождалась морем крови. В «Пиратах Карибского моря» сценаристы не дали погибнуть Джеку Воробью, вернув его с того света в третьей части.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Стеллан Скарсгард
Актер начинал карьеру в Шведском драматическом театре, но потом начал бороться за признание в Голливуде. Персонажам Скарсграда пришлось умереть 11 раз. Лучшими трагическими моментами можно назвать кончину в «Короле Артуре», «Спасителе», «Догвилле».
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Дэнни Трехо
Жизнь Трехо начиналась с «черного» листа. Будущую звезду за ряд нарушений могли приговорить к смертной казни, но он встал на путь истинный и посвятил себя кино. Кончину ему пришлось «пережить» 11 раз: «Схватка», «Анаконда», «Хищники» и другие.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Гари Олдман
Актер заслуженно удостоился титула «главного злодея», похороненного 12 раз. Его выдающимися работать стали: «Книга Илая», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Ганнибал».
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Роберт Де Ниро
Актер изящно убивает своих противников, но все свои 17 картинных смертей сыграл не очень красиво. Де Ниро часто предстает перед фанатами в образе мафиози, поэтому печальная участь его героев никого не удивляет: «Мачете», «Кровавая мама», «Франкенштейн».
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Мики Рурк
В кино актер умирал 19 раз: «Киллер», «Красавчик Джонни», «Железный человек 2», «Последний изгой» и другие.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Шон Бин
Знаменитость погибает почти в каждой исполненной им роли. Его забивали штыком, сжигали, пронзали стрелой от лука, расстреливали из дробовика и пистолета, перерезали горло, придавливали спутником. Герои Бина были убиты 25 раз.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Винсент Прайс
До своей смерти в реальной жизни актер 33 раза сыграл роли с печальным концом: «Длинная ночь», «Башня смерти», «10 заповедей», «Дневник сумасшедшего» и другие.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Бела Лугоши
Актер сыграл более 100 ролей, 36 из которых закончились смертью. Его герои умирали разнообразными способами, от традиционных до самых непредсказуемых и кровожадных.
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают

Многие звезды не хотят играть смерть, так как верят в приметы. Представленные выше актеры доказали, что экранная и реальная кончины не связаны.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:55

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