Актеры кино, герои которых чаще всего погибают





Актер был «похоронен» режиссерами девять раз. Самая его запоминающаяся и невосполнимая для зрителей смерть была показана в «Титанике». Ди Каприо, конечно, не рекордсмен по количеству ролей с плохим концом, но лидирует в списке самых ярких героев, не доживших до финала.Актер обычно играет гангстеров и плохих парней, поэтому его героям сложно оставаться в живых. За свою карьеру Карри пришлось 10 раз сыграть смерть. Самыми яркими его работами можно назвать «Очень страшное кино 2», «Такая уж карма», «Ангелы Чарли», «Оливер Твист».Казалось, что покончить с Крепким Орешком невозможно. Все персонажи, исполняемые Уиллисом, живучи. К сожалению, временами и им приходится покидать бренную землю. За свою карьеру актер 11 раз умирал в кино, например, в картинах «Армагеддон», «Город грехов», «Планет страха».Красавчик Депп 12 раз угробил своих героев. Актер играл смерть в самом первом своем фильме «Кошмар на улице Вязов» и, надо отметить, что она не была лицеприятной и сопровождалась морем крови. В «Пиратах Карибского моря» сценаристы не дали погибнуть Джеку Воробью, вернув его с того света в третьей части.Актер начинал карьеру в Шведском драматическом театре, но потом начал бороться за признание в Голливуде. Персонажам Скарсграда пришлось умереть 11 раз. Лучшими трагическими моментами можно назвать кончину в «Короле Артуре», «Спасителе», «Догвилле».Жизнь Трехо начиналась с «черного» листа. Будущую звезду за ряд нарушений могли приговорить к смертной казни, но он встал на путь истинный и посвятил себя кино. Кончину ему пришлось «пережить» 11 раз: «Схватка», «Анаконда», «Хищники» и другие.Актер заслуженно удостоился титула «главного злодея», похороненного 12 раз. Его выдающимися работать стали: «Книга Илая», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Ганнибал».Актер изящно убивает своих противников, но все свои 17 картинных смертей сыграл не очень красиво. Де Ниро часто предстает перед фанатами в образе мафиози, поэтому печальная участь его героев никого не удивляет: «Мачете», «Кровавая мама», «Франкенштейн».В кино актер умирал 19 раз: «Киллер», «Красавчик Джонни», «Железный человек 2», «Последний изгой» и другие.Знаменитость погибает почти в каждой исполненной им роли. Его забивали штыком, сжигали, пронзали стрелой от лука, расстреливали из дробовика и пистолета, перерезали горло, придавливали спутником. Герои Бина были убиты 25 раз.До своей смерти в реальной жизни актер 33 раза сыграл роли с печальным концом: «Длинная ночь», «Башня смерти», «10 заповедей», «Дневник сумасшедшего» и другие.Актер сыграл более 100 ролей, 36 из которых закончились смертью. Его герои умирали разнообразными способами, от традиционных до самых непредсказуемых и кровожадных.Многие звезды не хотят играть смерть, так как верят в приметы. Представленные выше актеры доказали, что экранная и реальная кончины не связаны.