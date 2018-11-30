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Павел Прилучный рассказал о продолжении «Мажора»

Актер Павел Прилучный, сыгравший главную роль в сериале «Мажор», рассказал о вероятности продолжения сериала. После трех сезонов его создатели заявили, что это был последний, но поклонники в социальных сетях стали требовать, что авторы занялись работой над продолжением.

Павел Прилучный рассказал о продолжении «Мажора»


По словам Павла Прилучного, всему когда-то приходит конец и «Мажор» не исключение. Вполне вероятно, что выйдет какой-то новый «Мажор», но уже с другим названием. Если люди станут «бунтовать» и писать письма продюсеру «Первого канала» Константину Эрнсту, то авторы могут снять продолжение, но уже с другим главным героем. За три сезона в сериале появилось много интересных личностей, однако Игоря Соколовского точно убили выстрелом в грудь и парня не воскресить.

Павел Прилучный считает, что смерть Соколовского была полностью логичной, поскольку это отвечает законам развития персонажа. Если в первом сезоне он был совсем юным, то потом стал мужчиной. В третьей части парня преследовал рок, который завершился убийством. Увлечения алкоголем и мотоциклами погубили его.

Актер не исключает, что режиссеры смогут придумать выход и главный герой все же останется в живых. Однако Прилучный готов сняться в продолжении «Мажора» лишь при двух условиях — хорошем сценарии и большом бюджете.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:30

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