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Юрий Николаев рассказал о едва не случившемся разводе

Известный советский и российский ведущий Юрий Николаев в одном из недавних интервью рассказал о едва не случившемся разводе со своей супругой, и поделился планами на ближайшее будущее. Он признался, никогда не верил в безоблачную семейную жизнь, и если есть настоящие чувства, то есть и настоящие страсти.

Юрий Николаев рассказал о едва не случившемся разводе

Меньше чем через месяц телевизионный ведущий Юрий Николаев отметит свой 70-й юбилейный день рождения. К этой дате он планирует большой концерт в Крокус Сити Холле с участием многих звёздных артистов. Николаев поделился – будущее грандиозное мероприятие помогают ему организовать руководство и сотрудники Первого канала. Всех тайн телеведущий раскрывать не стал, заинтриговав появлением на сцене неожиданных дуэтов, а также возможным своим сольным выступлением.


Поделился Николаев и некоторыми подробностями личной жизни. Известно, Юрий Александрович уже более сорока лет живёт в крепком, нерушимом браке. О своей супруге Элеоноре он отзывается с большим уважением и любовью, ведь женщине удалось сохранить их брак, несмотря на множество трудностей в прошлом. Юрий Николаев вспоминает, много ссор у них с супругой возникало из-за его молодых фанаток, которые преследовали его на каждом шагу и даже, было время, караулили в подъезде. Элеонора иногда обижалась за это на мужа, они могли по пару дней не разговаривать, но, тем не менее, всегда прощала, понимала и поддерживала. Только благодаря мудрости жены и взаимной любви брак Юрия Николаева до сих пор отличается крепостью и стабильностью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:07

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