Юрий Николаев рассказал о едва не случившемся разводе





Меньше чем через месяц телевизионный ведущий Юрий Николаев отметит свой 70-й юбилейный день рождения. К этой дате он планирует большой концерт в Крокус Сити Холле с участием многих звёздных артистов. Николаев поделился – будущее грандиозное мероприятие помогают ему организовать руководство и сотрудники Первого канала. Всех тайн телеведущий раскрывать не стал, заинтриговав появлением на сцене неожиданных дуэтов, а также возможным своим сольным выступлением.Поделился Николаев и некоторыми подробностями личной жизни. Известно, Юрий Александрович уже более сорока лет живёт в крепком, нерушимом браке. О своей супруге Элеоноре он отзывается с большим уважением и любовью, ведь женщине удалось сохранить их брак, несмотря на множество трудностей в прошлом. Юрий Николаев вспоминает, много ссор у них с супругой возникало из-за его молодых фанаток, которые преследовали его на каждом шагу и даже, было время, караулили в подъезде. Элеонора иногда обижалась за это на мужа, они могли по пару дней не разговаривать, но, тем не менее, всегда прощала, понимала и поддерживала. Только благодаря мудрости жены и взаимной любви брак Юрия Николаева до сих пор отличается крепостью и стабильностью.