"В жару и стужу жгучую": Голая Анастасия Волочкова села в шпагат на снегу
Голая Анастасия Волочкова, попарившись в бане, села в шпагат на снегу. Фото балерина посвятила всем тем, кто ждал её фирменный трюк.
В Instagram Волочковой появился очередной снимок из обширной коллекции шпагатов в самых неожиданных локациях. Подогрела интерес прима тем, что прикрыла наготу лишь берёзовым веником и села прямиком на снег, не боясь простудиться.
До этого балерина ныряла в купель с ледяной водой, утверждая, что такие процедуры лишь укрепляют здоровье и дарят молодость. Пользователи соцсети решили, что выбралась голой на мороз Волочкова сразу после бани, в которую так любит ходить прямо у себя на загородном участке.
Подписчики отнеслись к провокационной выходке по-разному. Одни от души посмеялись над смелой балериной, другие стали грозить циститом и "застуженными придатками". Один из комментаторов предложил в следующий раз Волочковой сделать шпагат на раскалённых углях.
В Instagram Волочковой появился очередной снимок из обширной коллекции шпагатов в самых неожиданных локациях. Подогрела интерес прима тем, что прикрыла наготу лишь берёзовым веником и села прямиком на снег, не боясь простудиться.
До этого балерина ныряла в купель с ледяной водой, утверждая, что такие процедуры лишь укрепляют здоровье и дарят молодость. Пользователи соцсети решили, что выбралась голой на мороз Волочкова сразу после бани, в которую так любит ходить прямо у себя на загородном участке.
"В жару и стужу жгучую. Кто соскучился по фирменному шпагату, вам посвящается!" - подписала эротические снимки звезда.
Подписчики отнеслись к провокационной выходке по-разному. Одни от души посмеялись над смелой балериной, другие стали грозить циститом и "застуженными придатками". Один из комментаторов предложил в следующий раз Волочковой сделать шпагат на раскалённых углях.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:23