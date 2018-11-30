Гоген Солнцев: «Катя опозорила меня на всю страну!»





Как пишет Собеседник.ru, Гоген рассказал в интервью, что уже три недели живет без жены и без секса, но не очень страдает по этому поводу, так как считает странным испытывать сексуальное влечение к человеку, который может избить свою дочь и мать двоих детей.Больше всего Солнцев хочет, чтобы его жена вновь стала адекватной, помирилась со своей дочерью, которой выбила зуб и у них образовалась нормальная семья. Примечательно, что причиной агрессивного поведения своей престарелой супруги Гоген считает психотропные препараты или алкоголь.На вопрос журналистов о собственной матери, Гоген не был настолько доброжелателен и отметил, что по его родительнице «плачет дурка» и назвал ее хитрым человеком, симулирующим инсульты и оргазмы.При этом Гоген Солнцев не намерен разводиться со своей «старушкой» и считает их ссору «итальянскими страстями» и семейными трудностями, которые нужно уметь преодолевать.