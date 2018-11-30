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Анастасия Заворотнюк рассказала журналистам о своей семье

Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк в одном из своих интервью, рассказала о своей семье, и о том, что Новый Год всем вместе встретить не удастся. Например, ее 22-летняя дочь живет в США и не сможет прилететь, а 18-летний сын занят своими делами. Сама артистка постоянно на съемках, а ее супруг российский фигурист Петр Чернышев готовит новое ледовое шоу.
Анастасия Заворотнюк рассказала журналистам о своей семье

Анастасия Заворотнюк призналась, что ее семья в настоящее время находится «вразброс», поскольку у каждого свои дела. О своей дочери Анне Заворотнюк-Стрюковой актриса рассказала не много. Известно, что девушка с отличием окончила бизнес-школу Иосифа Любина и теперь трудится по специальности. Зарплату дочери звездная мама предпочла не говорить. Заворотнюк поддерживает связь с наследницей по Skype и WhatsApp, однако в ее жизнь уже не лезет и не контролирует. «Такая умная девочка, пусть сама старается. Я уже лапки опустила» - добавила актриса.

Что касается места празднования, то в этом году Анастасия Заворотнюк будет встречать Новый 2019 год на Пушкинской площади и смотреть на подготовленные ледовые шоу. А в январе вместе с мужем они полетят на Мальдивы, поскольку ее любимым видом зимнего спорта является дайвинг. Хотя красивые коньки и стоят, но катается Заворотнюк редко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:53

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