Анастасия Заворотнюк рассказала журналистам о своей семье

Анастасия Заворотнюк призналась, что ее семья в настоящее время находится «вразброс», поскольку у каждого свои дела. О своей дочери Анне Заворотнюк-Стрюковой актриса рассказала не много. Известно, что девушка с отличием окончила бизнес-школу Иосифа Любина и теперь трудится по специальности. Зарплату дочери звездная мама предпочла не говорить. Заворотнюк поддерживает связь с наследницей по Skype и WhatsApp, однако в ее жизнь уже не лезет и не контролирует. «Такая умная девочка, пусть сама старается. Я уже лапки опустила» - добавила актриса.Что касается места празднования, то в этом году Анастасия Заворотнюк будет встречать Новый 2019 год на Пушкинской площади и смотреть на подготовленные ледовые шоу. А в январе вместе с мужем они полетят на Мальдивы, поскольку ее любимым видом зимнего спорта является дайвинг. Хотя красивые коньки и стоят, но катается Заворотнюк редко.