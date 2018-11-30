В Китае запретили генетические опыты над людьми





Замминистра науки и технологий Поднебесной Сюй Наньпин объяснил решение властей о прекращении всех опытов в данной сфере тем, что они противозаконны и идут в разрез с общественной моралью. Письмо за запрет генетических опытов с эмбрионами человека подписали 140 выдающихся китайских и зарубежных ученых.На текущей неделе Хэ Цзянькуй заявил о рождении двух девочек, ДНК которых была изменена таким образом, что их иммунитет может противостоять ВИЧ. На конференции в Гонконге многие коллеги раскритиковали ученого. К эксперименту Цзянькуй привлек семь пар и изменил их эмбрионы на стадии репродуктивного лечения. Лишь одна из беременностей принесла желаемый результат и Лулу и Нана родились в ноябре абсолютно здоровыми.Генетик в ответ на критику в свой адрес отметил, что несмотря на прогресс в лечении ВИЧ, данное заболевание входит в десятку самых опасных для человека. Он отметил, что его метод поможет миллионам семьям.