В Китае запретили генетические опыты над людьми
Власти Китая на государственном уровне запретили проводить генетические опыты над людьми, приостановив все исследования по редактированию ДНК эмбриона. Незадолго до этого ученый Хэ Цзянькуй сообщил о рождении двух девочек-близнецов, появившихся на свет при помощи генной модификации.
Замминистра науки и технологий Поднебесной Сюй Наньпин объяснил решение властей о прекращении всех опытов в данной сфере тем, что они противозаконны и идут в разрез с общественной моралью. Письмо за запрет генетических опытов с эмбрионами человека подписали 140 выдающихся китайских и зарубежных ученых.
На текущей неделе Хэ Цзянькуй заявил о рождении двух девочек, ДНК которых была изменена таким образом, что их иммунитет может противостоять ВИЧ. На конференции в Гонконге многие коллеги раскритиковали ученого. К эксперименту Цзянькуй привлек семь пар и изменил их эмбрионы на стадии репродуктивного лечения. Лишь одна из беременностей принесла желаемый результат и Лулу и Нана родились в ноябре абсолютно здоровыми.
Генетик в ответ на критику в свой адрес отметил, что несмотря на прогресс в лечении ВИЧ, данное заболевание входит в десятку самых опасных для человека. Он отметил, что его метод поможет миллионам семьям.
Замминистра науки и технологий Поднебесной Сюй Наньпин объяснил решение властей о прекращении всех опытов в данной сфере тем, что они противозаконны и идут в разрез с общественной моралью. Письмо за запрет генетических опытов с эмбрионами человека подписали 140 выдающихся китайских и зарубежных ученых.
На текущей неделе Хэ Цзянькуй заявил о рождении двух девочек, ДНК которых была изменена таким образом, что их иммунитет может противостоять ВИЧ. На конференции в Гонконге многие коллеги раскритиковали ученого. К эксперименту Цзянькуй привлек семь пар и изменил их эмбрионы на стадии репродуктивного лечения. Лишь одна из беременностей принесла желаемый результат и Лулу и Нана родились в ноябре абсолютно здоровыми.
Генетик в ответ на критику в свой адрес отметил, что несмотря на прогресс в лечении ВИЧ, данное заболевание входит в десятку самых опасных для человека. Он отметил, что его метод поможет миллионам семьям.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:52