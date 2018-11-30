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"Смертельное оружие России": В США дали оценку автомату Калашникова АК-308

В США дали высокую оценку автомату АК-308 от концерна "Калашников". Издание The National Interest рассмотрело основные особенности нового оружия.
"Смертельное оружие России": В США дали оценку автомату Калашникова АК-308

Обозреватель Марк Епископос из NI посвятил подробную статью автомату АК-308, который сперва принял за ребрендинг старого АК-12. Ознакомиться с оружием можно было в Москве в рамках мероприятия "Армия 2018". Амбициозный продукт "Калашникова" примечателен тем, что перешёл на патроны калибра 7,62х51.

Автор статьи уверен, что такой выбор соответствует экспортной политике производителя и российских властей, которые активно сотрудничают с Дели. Так, Индия скупает российское огнестрельное оружие, однако предпочитает патроны стандарта НАТО.

На сегодняшний день концерн не только перешёл на другие боеприпасы, но также обновил газовую трубку и складной приклад. Это делает АК-308 потенциально успешным для экспорта.

Однако внутри России, по мнению NI, автомат будут использовать едва ли. Модель создавалась именно для внешних продаж, как и АК-101 и АК-102. Все перечисленные автоматы почти идентичны флагманскому оружию "Калашникова".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:46

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