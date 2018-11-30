Мама Таты Абрамсон – Марина Тристановна до сих пор не может поверить, что её дочь развелась с Валерой Блюменкранцем
Родительница бывшей участницы «Дома-2» Таты Абрамсон продолжает мечтать о том, чтобы семья ее дочери воссоединилась.
Несколько часов назад Марина Тристановна опубликовала у себя на страничке в Instagram весьма язвительную картинку, в которой решила немного высмеять бывшего зятя Валерия Блюменкранца. Впрочем, практически сразу же мама Таты призналась, что на самом деле ей очень не хватает бывшего мужа дочери. До сих пор она не верит в их развод.
Нужно сказать, что после скандального расставания Таты и Валерия многие поклонники «Дома-2» были уверены, что бывшим супругам никогда не удастся наладить хорошее общение, так как ребята при любом удобном случае спешили облить друг друга грязью.
Однако Абрамсон и Блюменкранц все-таки отыскали общий язык ради дочери Бетти и недавно даже выходили в прямой эфир, о чем наш портал уже сообщал.
Такому раскладу безумно рада мама Таты – Марина Тристановна. Оказывается, что телебабушка по-прежнему не может поверить, что ее дочь развелась с Валерием и просто-таки мечтает о том, чтобы бывшие супруги воссоединились. Правда, намекает на это родственница Абрамсон довольно странным способом: публикуя в личном микроблоге саркастические картинки, судя по которым Блюменкранц в ее глазах выглядит «бездельником и тунеядцем».
Тем не менее, Марина Тристановна поспешила всех заверить, что эта картинка является просто безобидной шуткой, на которую не следует серьезно реагировать.
В комментариях к публикации телебабушка также поспешила отметить, что до конца не может осознать, что ее дочь и экс-зять больше не вместе.
Несколько часов назад Марина Тристановна опубликовала у себя на страничке в Instagram весьма язвительную картинку, в которой решила немного высмеять бывшего зятя Валерия Блюменкранца. Впрочем, практически сразу же мама Таты призналась, что на самом деле ей очень не хватает бывшего мужа дочери. До сих пор она не верит в их развод.
Нужно сказать, что после скандального расставания Таты и Валерия многие поклонники «Дома-2» были уверены, что бывшим супругам никогда не удастся наладить хорошее общение, так как ребята при любом удобном случае спешили облить друг друга грязью.
Однако Абрамсон и Блюменкранц все-таки отыскали общий язык ради дочери Бетти и недавно даже выходили в прямой эфир, о чем наш портал уже сообщал.
Такому раскладу безумно рада мама Таты – Марина Тристановна. Оказывается, что телебабушка по-прежнему не может поверить, что ее дочь развелась с Валерием и просто-таки мечтает о том, чтобы бывшие супруги воссоединились. Правда, намекает на это родственница Абрамсон довольно странным способом: публикуя в личном микроблоге саркастические картинки, судя по которым Блюменкранц в ее глазах выглядит «бездельником и тунеядцем».
Тем не менее, Марина Тристановна поспешила всех заверить, что эта картинка является просто безобидной шуткой, на которую не следует серьезно реагировать.
«На самом деле Валерку очень люблю и очень по нему скучаю» - подчеркнула мама Таты в личном инста-блоге.
В комментариях к публикации телебабушка также поспешила отметить, что до конца не может осознать, что ее дочь и экс-зять больше не вместе.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:24