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Друг Олега Табакова рассказал о причине его поспешной женитьбы на Зудиной

Недавно в одном из интервью друг умершего год назад великого актёра Олега Табакова рассказал некоторые подробности личной жизни Мастера, в частности, причины его скорой женитьбы на Марине Зудиной. Из его слов становится ясно, Табаков совершил мужской поступок – не оставил любимую женщину один на один с проблемой незапланированной беременности.

Друг Олега Табакова рассказал о причине его поспешной женитьбы на Зудиной

Друг и одноклассник Олега Табакова Борис Абросимов рассказывает, он всегда восхищался первым браком актёра. Это была счастливая, любящая семья, воспитывающая подрастающих детей. И тем неожиданнее для Абросимова было услышать об их расставании. Борис вспоминает, Олег Павлович пришёл к нему и поделился, что у них с Мариной Зудиной вскоре родится ребёнок. Новость и для пары была нежданной – беременность они не планировали. Но Табаков не смог бросить женщину, которую любит и не позволил ей растить ребёнка одной.

Друг Олега Табакова рассказал о причине его поспешной женитьбы на Зудиной

На вопрос Абросимова о жене Людмиле и детях, артист не захотел разговаривать, просто сказав, что у них теперь разные жизни, свою он начинает с чистой страницы. Известно, бывшая жена и его дочь так и не простили Табакову предательства, а сын, спустя какое-то время начал общаться со своим именитым отцом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:31

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