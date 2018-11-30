Друг Олега Табакова рассказал о причине его поспешной женитьбы на Зудиной





Друг и одноклассник Олега Табакова Борис Абросимов рассказывает, он всегда восхищался первым браком актёра. Это была счастливая, любящая семья, воспитывающая подрастающих детей. И тем неожиданнее для Абросимова было услышать об их расставании. Борис вспоминает, Олег Павлович пришёл к нему и поделился, что у них с Мариной Зудиной вскоре родится ребёнок. Новость и для пары была нежданной – беременность они не планировали. Но Табаков не смог бросить женщину, которую любит и не позволил ей растить ребёнка одной.На вопрос Абросимова о жене Людмиле и детях, артист не захотел разговаривать, просто сказав, что у них теперь разные жизни, свою он начинает с чистой страницы. Известно, бывшая жена и его дочь так и не простили Табакову предательства, а сын, спустя какое-то время начал общаться со своим именитым отцом.