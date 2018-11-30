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Познер дал совет Брилеву отказаться от одного из гражданств

Российский журналист Владимир Познер посоветовал ведущему канала «Россия-1» отказаться от британского или российского гражданства, исходя из того, какую сторону он выбирает. Познер полагает, что занимая руководящую должность на федеральном канале, Брилеву будет сложно уживаться с российским и британским гражданством одновременно.

Познер дал совет Брилеву отказаться от одного из гражданств


Напомним, что Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального удалось найти сведения, указывающие на наличие двойного гражданства у российского ведущего Сергея Брилева. В Кремле шумиху назвали непонятной, ведь Брилев никаких законов не нарушал. Сам замдиректора канала «Россия-1» отметил, что никогда не пытался скрыть двойного гражданства. Являясь подданным Великобритании, он не работает в тамошних госструктурах, поэтому формально претензий к нему быть никаких не должно.

Однако Владимир Познер не согласен с ним. Нельзя, будучи гражданином Великобритании, рассказывать, как надо любить Родину. Познер имеет три гражданства: российское, американское и французское. Но на федеральных каналах он работал исключительно ведущим, и не был в должности замдиректора в отличие от Брилева. По словам Познера, он любит все три страны, но окажись на месте Брилева, все же сделал бы выбор в пользу одного государства.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:16

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