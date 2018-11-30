Познер дал совет Брилеву отказаться от одного из гражданств





Напомним, что Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального удалось найти сведения, указывающие на наличие двойного гражданства у российского ведущего Сергея Брилева. В Кремле шумиху назвали непонятной, ведь Брилев никаких законов не нарушал. Сам замдиректора канала «Россия-1» отметил, что никогда не пытался скрыть двойного гражданства. Являясь подданным Великобритании, он не работает в тамошних госструктурах, поэтому формально претензий к нему быть никаких не должно.Однако Владимир Познер не согласен с ним. Нельзя, будучи гражданином Великобритании, рассказывать, как надо любить Родину. Познер имеет три гражданства: российское, американское и французское. Но на федеральных каналах он работал исключительно ведущим, и не был в должности замдиректора в отличие от Брилева. По словам Познера, он любит все три страны, но окажись на месте Брилева, все же сделал бы выбор в пользу одного государства.