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Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см
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Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Современные звезды, смотрящие на простых обывателей с рекламных плакатов или телевизоров, кажутся красивыми, элегантными и невероятно высокими. На самом деле рост многих знаменитостей не превышает 160 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Леди Гага
Американская 32-летняя эпатажная певица предпочитает выступать перед фанатами в длинных платьях особого кроя и на высоченных каблуках. Выяснилось, что такой выбор одежды вовсе не дань моде, а попытка скрыть свой низкий рост – 155 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Николь Ричи
Актриса и дизайнер, воспитанная приемным отцом - музыкантом Лайонелом Ричи, выглядит изящной и стройной. Дарованное звезде от природы телосложение позволяет скрыть маленький изъян – рост в 155 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Джада Пинкетт-Смит
Актриса, предприниматель и режиссер никогда не казалась поклонникам «дюймовочкой». Общественность считала, что знаменитость кажется миниатюрной на фоне своего 190-сантиметрового супруга Уилла Смита. На самом деле ей рост составляет всего 152 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Риз Уизерспун
Роскошная блондинка, радующая зрителей своими блистательно исполненными ролями, выросла всего до 154 см. Режиссеры знают об этом нюансе, поэтому во время съемок подбирают для Уизерспун наиболее удачные ракурсы.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Кристен Белл
Героиня сериала «Сплетница» в свои 38 лет сделала успешную карьеру и продолжает активно сниматься в кино. Рост в 155 см не помешал Белл добиться заветной цели.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Пола Абдул
Абдул успела проявить себя в качестве певицы, актрисы, ведущей и хореографа. Звезде довелось стать членом жюри на конкурсе American Idol, во время которого ее назвали «самым крохотным идолом» за рост в 150 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Ариана Гранде
Гранде начинала карьеру со съемок в сериалах для подростков. Сейчас она делает сольную карьеру. На публике знаменитость всегда появляется на длинных шпильках, помогающих ей скрыть маленький рост – 155 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Мери-Кейт и Эшли Олсен
Сестры-близняшки, посвятившие свои жизни миру кино, оказались миниатюрными и хрупкими девушками с ростом в 153 см. Ходят слухи, что одна из сестер выше на один сантиметр.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Ванесса Хадженс
Певица и актриса всегда казалась девушкой среднего роста, но как на самом деле обман зрения был связан с тем, что ее парень Зак Эфрон-то дорос только до 175 см. Сама Хадженс на ростомере достает до 155 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Кортни Кардашьян
Семейство Кардашьян не может похвастаться высоким ростом, на больше всех на общем воне выделяется 149-сантиметровая Кортни.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Зои Кравиц
Кравиц абсолютно не комплексует по поводу своих 158 см. Звезда, наоборот, считает хрупких и низких девушек более сексуальными и привлекательными.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Леа Мишель
На светских тусовках и в кино актриса выглядит высокой. Около 10 см к ее 158 см Мишель с легкостью прибавляет за счет каблуков.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Рейчел Билсон
Рост актрисы составляет всего 158 см, но это не отражается на ее карьере или личной жизни. Более того, Билсон счастлива, что природа сделала ее миниатюрной.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Анна Кендрик
Звезда боевика «Расплата» имеет свою армию фанатов, для которых не имеет значения рост актрисы, не доросшей два сантиметра до 160 см.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Кристина Агилера
Певица неоднократно говорила, что из-за своего маленького роста в 156 см страдает так называемым «комплексом Наполеона». В детстве Агилеру дразнили сверстники, но сейчас она добилась уважения к себе, стала востребована и известна на весь мир.
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см

Представленные в списке звезды смогли доказать, что рост не имеет значения.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:17

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