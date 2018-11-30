Книга Алены Водонаевой поставила рекорд продаж еще до официального старта

Работу над книгой Водонаева вела больше года, и сама она называет ее «библией для женщин», в которой Алена рассказывает об отношениях полов и о жизни, дает ценные советы молодым девушкам и делится интересными фактами из собственной жизни, о которых ранее широкой публике было не известно.Поклонники Водонаевой неоднократно рекомендовали написать книгу, и когда был объявлен предзаказ на «Голую правду», тираж был раскуплен моментально, и издательству пришлось печатать дополнительные экземпляры.Всего, по словам автора, тираж книги составил 20 тысяч экземпляров, что является рекордом даже для ЭКСМО – самого крупного российского книгопечатника. Причем «Голая правда» еще даже не появилась на прилавках книжных магазинов.