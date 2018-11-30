АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом до 160 см
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

Книга Алены Водонаевой поставила рекорд продаж еще до официального старта

Литературное творение звезды «Дома-2» Алены Водонаевой под названием «Голая правда» было раскуплено еще до начала объявленного старта продаж.

Работу над книгой Водонаева вела больше года, и сама она называет ее «библией для женщин», в которой Алена рассказывает об отношениях полов и о жизни, дает ценные советы молодым девушкам и делится интересными фактами из собственной жизни, о которых ранее широкой публике было не известно.

Книга Алены Водонаевой поставила рекорд продаж еще до официального старта

Поклонники Водонаевой неоднократно рекомендовали написать книгу, и когда был объявлен предзаказ на «Голую правду», тираж был раскуплен моментально, и издательству пришлось печатать дополнительные экземпляры.

Всего, по словам автора, тираж книги составил 20 тысяч экземпляров, что является рекордом даже для ЭКСМО – самого крупного российского книгопечатника. Причем «Голая правда» еще даже не появилась на прилавках книжных магазинов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Смертельное оружие России": В США дали оценку
Друг Олега Табакова рассказал о причине его
Мама Таты Абрамсон – Марина Тристановна до сих
Дюймовочки современности: Знаменитости с ростом
Познер дал совет Брилеву отказаться от одного из
Книга Алены Водонаевой поставила рекорд продаж
В России число сторонников передачи Южных Курил
В Сети появились доказательства того, что
Математический алгоритм позволил назвать три
"Дом-2": У будущих молодоженов Иосифа Оганесяна и
Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу
Топ-8 продуктов, "сжигающих" жир на животе и боках
Светлана Лобода опубликовала в Instagram свою
Гоген Солнцев флиртовал с беременной Дарьей
В эфире ток-шоу «На самом деле» стало известно о
В первую встречу с Максимом Галкиным у Аллы
Звезду "Дома-2" Ольгу Сударкину всё-таки
На Youtube появилось видео, подтверждающее
Мама Ольги Бузовой рассказала, что Дмитрий
Итальянский исследователь разгадал загадку
Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может
Disney адаптирует «Звездные войны» для детей
Иван Коробов и Карина Мишулина подписали петицию
Ученые рассказали о механизме появления
Ученые рассказали, как яблочный уксус может
На базе нового Wrangler вышел внедорожный пикап
Пользователи рассказали о секретной функции iPhone
Жители Дании запечатлели на камеру несколько НЛО
Главную елку России доставят в Кремль из
Виолончель Ростроповича продали на аукционе за
Просмотреть все новости