В Сети появились доказательства того, что «дизайнерские» вещи Ольги Бузовой можно купить в 5 раз дешевле

«Чего и следовало ожидать..Бузова у Бородиной, наверное, научилась! Только та «дизайн» своих вещей ворует на AliExpress, а Оля на портале поношенной одежды..Ужасс одним словом!» - написала одна из подписчиц Бузовой в Сети.

Восемь лет назад Ольга вместе с брендом «С&С» начала выпускать дизайнерские наряды. Многочисленные фанаты телезнаменитости давно заметили, что одежда, которую Бузова вовсю рекламирует у себя на страничке в Instagram, не отличается особой уникальностью.В социальных сетях не единожды находили вещи, которые точь-в-точь похожи на «творения» ведущей реалити-шоу «Дом-2». Только вот стоили наряды Бузовой порой в 5 раз дороже. И вот на днях Ольга в очередной раз попала в «дизайнерский» скандал.А все из-за того, что внимательные поклонники певицы отыскали в Сети сайт, на котором продаются вещи из секонд-хенда в точности такие же, как и в каталоге Оли. Это черная футболка с аппликацией из блесток в виде красного следа от поцелуя девушки, которую Бузова продает за 3 тысячи рублей. В то же время на портале за эту же вещь просят всего 684 рубля.Следует еще обратить внимание на то, что футболка Бузовой и вещь из секонд-хенда сделаны из 100% хлопка и лишь немного отличаются формою самой аппликации на ней. Обман Ольги тут же принялись активно обсуждать в социальных сетях. По мнению пользователей, ведущая «Дома-2» ворует идеи своих «дизайнерских» нарядов, которые потом выдает за свои.