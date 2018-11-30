В России число сторонников передачи Южных Курил Японии выросло до 17%





По данным исследовательской организации, с мая 2016 года количество жителей России, которые готовы пожертвовать Курилами ради мира с Японией, с 7 процентов к ноябрю нынешнего года возросло до 17. За это время в ходе дипломатических отношений двух стран россияне стали относиться к японским соседям более лояльно. "Левада-Центр" организовала опрос в виде интервью на дому с 22 по 28 ноября.Организация задействовала жителей 52 регионов, включая города и сёла, общим числом 1,6 тысячи человек. Больше половины респондентов были позитивно настроены к Японии.Общие положительные оценки с 48 процентов поднялись до 61, по сравнению с минувшим годом. 49% россиян в курсе вопроса по Южным Курилам, 31% о нём никогда не слышал, а 19% внимательно следят за проблемой.Напомним, что японская сторона ради подписания мирного договора требует от РФ Шикотан с группой 20 других островов, составляющих Малую Курильскую гряду. Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала переговоры, основанные на соответствующей декларации 1956 года, на которой базируется позиция Японии.