Математический алгоритм позволил назвать три самых влиятельных фильма





По словам ученых, их алгоритм не учитывал оценки, которые выставили критики, сборы или обзоры. Влияющим фактором здесь оказалось количество отсылок к той или иной картине. Чтобы отдать дань уважения классическому фильму, режиссеры иногда ссылаются на него в своих работах. Помимо вышеперечисленных кинолент в список попали такие картины, как «Кинг-Конг», «Космическая одиссея» и «Франкенштейн».Помимо фильмов алгоритм помог установить имена самых влиятельных режиссеров и актеров. Самыми мастеровитыми создателями киношедевров стали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. Среди актеров наиболее отметились Сэмьюэл Джексон, Клинт Иствуд, Том Круз. А из актрис наибольшее влияние оказали Максвелл Лоис, Кэрри Фишер и Морин О’Салливан.