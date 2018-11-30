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Математический алгоритм позволил назвать три самых влиятельных фильма

Математики разработали специальный алгоритм, благодаря которому удалось назвать три наиболее влиятельных в культурном плане кинокартины. Специалисты провели анализ базы данных IMDB и заявили, что самыми влиятельными в киноискусстве оказались: «Волшебник страны Оз», «Звездные войны» и «Психо».

Математический алгоритм позволил назвать три самых влиятельных фильма

По словам ученых, их алгоритм не учитывал оценки, которые выставили критики, сборы или обзоры. Влияющим фактором здесь оказалось количество отсылок к той или иной картине. Чтобы отдать дань уважения классическому фильму, режиссеры иногда ссылаются на него в своих работах. Помимо вышеперечисленных кинолент в список попали такие картины, как «Кинг-Конг», «Космическая одиссея» и «Франкенштейн».

Помимо фильмов алгоритм помог установить имена самых влиятельных режиссеров и актеров. Самыми мастеровитыми создателями киношедевров стали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. Среди актеров наиболее отметились Сэмьюэл Джексон, Клинт Иствуд, Том Круз. А из актрис наибольшее влияние оказали Максвелл Лоис, Кэрри Фишер и Морин О’Салливан.



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:35

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