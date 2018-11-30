"Дом-2": У будущих молодоженов Иосифа Оганесяна и Саши Черно опять произошел скандал
Анонс эфира 30 декабря показывает, как на телепроекте "Дом-2" на крики Саши Черно сбежались все участники.
Только месяц остался до бракосочетания Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Но ведь эта парочка не может без скандалов и драк.
И вот они уже на грани расставания. А виноват во всём категоричный отказ девушки сбрасывать лишний вес. Не прельщает её даже возможность родить здорового малыша.
Правда, и у невесты вопросов к своему потенциальному мужу не меньше. Опять у Александры сомнения в верности своего возлюбленного. Сам Йося и не думает доказывать, что он верен. Вот из-за этого у влюблённых и возник сначала конфликт, потом скандал, а потом случилась безобразная драка.
Несмотря на различные весовые категории, парень всё же смог в партере победить тяжеловеса-Сашу. Иосиф так разошелся, что чуть не свернул хрупкую женскую шею.
Кстати, поверженная леди визжала и материлась так, что на её ор вынуждены были прибежать на помощь все "домовцы".
Только месяц остался до бракосочетания Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Но ведь эта парочка не может без скандалов и драк.
И вот они уже на грани расставания. А виноват во всём категоричный отказ девушки сбрасывать лишний вес. Не прельщает её даже возможность родить здорового малыша.
Правда, и у невесты вопросов к своему потенциальному мужу не меньше. Опять у Александры сомнения в верности своего возлюбленного. Сам Йося и не думает доказывать, что он верен. Вот из-за этого у влюблённых и возник сначала конфликт, потом скандал, а потом случилась безобразная драка.
Несмотря на различные весовые категории, парень всё же смог в партере победить тяжеловеса-Сашу. Иосиф так разошелся, что чуть не свернул хрупкую женскую шею.
Кстати, поверженная леди визжала и материлась так, что на её ор вынуждены были прибежать на помощь все "домовцы".