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"Дом-2": У будущих молодоженов Иосифа Оганесяна и Саши Черно опять произошел скандал

Анонс эфира 30 декабря показывает, как на телепроекте "Дом-2" на крики Саши Черно сбежались все участники.

Только месяц остался до бракосочетания Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Но ведь эта парочка не может без скандалов и драк.

"Дом-2": У будущих молодоженов Иосифа Оганесяна и Саши Черно опять произошел скандал

И вот они уже на грани расставания. А виноват во всём категоричный отказ девушки сбрасывать лишний вес. Не прельщает её даже возможность родить здорового малыша.

Правда, и у невесты вопросов к своему потенциальному мужу не меньше. Опять у Александры сомнения в верности своего возлюбленного. Сам Йося и не думает доказывать, что он верен. Вот из-за этого у влюблённых и возник сначала конфликт, потом скандал, а потом случилась безобразная драка.

Несмотря на различные весовые категории, парень всё же смог в партере победить тяжеловеса-Сашу. Иосиф так разошелся, что чуть не свернул хрупкую женскую шею.

Кстати, поверженная леди визжала и материлась так, что на её ор вынуждены были прибежать на помощь все "домовцы".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:25

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