Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову "образцом обыденности"
Ведущий «Модного приговора» в интервью назвал сегодняшней «иконой стиля» и «образцом обыденности» популярную ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.
«Главный модник страны» Александр Васильев вскоре отметит свое 60-летие и намерен провести большой творческий вечер, а в преддверии юбилея дал интервью, в котором рассуждал о современной моде.
В разговоре с журналистами Васильев отметил, что ранее «иконами стиля» считались Эвелина Хромченко, Рената Литвинова и Ксения Собчак, а сегодня вкус народа отражает Ольга Бузова, которая «в меру вульгарная», «близкая и понятная» имеющая «во всем усредненный стандарт».
Среди мужчин-знаменитостей Александр Александрович выделил шоумена Дмитрия Нагиева и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
«Главный модник страны» Александр Васильев вскоре отметит свое 60-летие и намерен провести большой творческий вечер, а в преддверии юбилея дал интервью, в котором рассуждал о современной моде.
В разговоре с журналистами Васильев отметил, что ранее «иконами стиля» считались Эвелина Хромченко, Рената Литвинова и Ксения Собчак, а сегодня вкус народа отражает Ольга Бузова, которая «в меру вульгарная», «близкая и понятная» имеющая «во всем усредненный стандарт».
Среди мужчин-знаменитостей Александр Александрович выделил шоумена Дмитрия Нагиева и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.