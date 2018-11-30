Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову "образцом обыденности"





«Главный модник страны» Александр Васильев вскоре отметит свое 60-летие и намерен провести большой творческий вечер, а в преддверии юбилея дал интервью, в котором рассуждал о современной моде.В разговоре с журналистами Васильев отметил, что ранее «иконами стиля» считались Эвелина Хромченко, Рената Литвинова и Ксения Собчак, а сегодня вкус народа отражает Ольга Бузова, которая «в меру вульгарная», «близкая и понятная» имеющая «во всем усредненный стандарт».Среди мужчин-знаменитостей Александр Александрович выделил шоумена Дмитрия Нагиева и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.