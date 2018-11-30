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Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову "образцом обыденности"

Ведущий «Модного приговора» в интервью назвал сегодняшней «иконой стиля» и «образцом обыденности» популярную ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.

«Главный модник страны» Александр Васильев вскоре отметит свое 60-летие и намерен провести большой творческий вечер, а в преддверии юбилея дал интервью, в котором рассуждал о современной моде.

Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову "образцом обыденности"

В разговоре с журналистами Васильев отметил, что ранее «иконами стиля» считались Эвелина Хромченко, Рената Литвинова и Ксения Собчак, а сегодня вкус народа отражает Ольга Бузова, которая «в меру вульгарная», «близкая и понятная» имеющая «во всем усредненный стандарт».

Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову "образцом обыденности"

Среди мужчин-знаменитостей Александр Александрович выделил шоумена Дмитрия Нагиева и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15

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