Гоген Солнцев флиртовал с беременной Дарьей Друзьяк на столичной вечеринке
На днях в одном из столичных караоке-клубов отмечала свой день рождения бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова, и среди ее приглашенных оказалась беременная экс-любовница Александра Серова Дарья Друзьяк, флиртовавшая с Гогеном Солнцевым.
Гоген явился на вечеринку без 63-летней супруги Екатерины Терешкович, с которой сильно поссорился. Таким образом, прикрывающая беременный живот Друзьяк и Солнцев оказались товарищами по несчастью.
Также поздравить Диану Бочарову пришли Лариса Копенкина с новым молодым человеком по имени Павел, и гости невооруженным глазом отметили, что пару связывает не только дружба.
Помимо этого среди гостей оказались кум Бочаровой Сергей Пенкин с учениками, подаривший имениннице шикарное колье. Винодел Борис Крючков преподнес Диане эксклюзивное вино «Диана», а бизнесмен Равиль сделал 30-летней Бичаровой предложение руки и сердца.
Гоген явился на вечеринку без 63-летней супруги Екатерины Терешкович, с которой сильно поссорился. Таким образом, прикрывающая беременный живот Друзьяк и Солнцев оказались товарищами по несчастью.
Также поздравить Диану Бочарову пришли Лариса Копенкина с новым молодым человеком по имени Павел, и гости невооруженным глазом отметили, что пару связывает не только дружба.
Помимо этого среди гостей оказались кум Бочаровой Сергей Пенкин с учениками, подаривший имениннице шикарное колье. Винодел Борис Крючков преподнес Диане эксклюзивное вино «Диана», а бизнесмен Равиль сделал 30-летней Бичаровой предложение руки и сердца.