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Гоген Солнцев флиртовал с беременной Дарьей Друзьяк на столичной вечеринке

На днях в одном из столичных караоке-клубов отмечала свой день рождения бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова, и среди ее приглашенных оказалась беременная экс-любовница Александра Серова Дарья Друзьяк, флиртовавшая с Гогеном Солнцевым.

Гоген явился на вечеринку без 63-летней супруги Екатерины Терешкович, с которой сильно поссорился. Таким образом, прикрывающая беременный живот Друзьяк и Солнцев оказались товарищами по несчастью.

Гоген Солнцев флиртовал с беременной Дарьей Друзьяк на столичной вечеринке

Также поздравить Диану Бочарову пришли Лариса Копенкина с новым молодым человеком по имени Павел, и гости невооруженным глазом отметили, что пару связывает не только дружба.

Гоген Солнцев флиртовал с беременной Дарьей Друзьяк на столичной вечеринке

Помимо этого среди гостей оказались кум Бочаровой Сергей Пенкин с учениками, подаривший имениннице шикарное колье. Винодел Борис Крючков преподнес Диане эксклюзивное вино «Диана», а бизнесмен Равиль сделал 30-летней Бичаровой предложение руки и сердца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:58

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