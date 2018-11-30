АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости и их домашние питомцы
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

В первую встречу с Максимом Галкиным у Аллы Пугачевой «пробежала искра»

Алла Пугачева вспомнила, что при первой встрече с Максимом Галкиным у нее внутри «пробежала искра». Примадонна не может сказать, чем была эта искра, но точно не любовью или влечением, скорее чем-то незначительным, переросшим в нечто большее.

В первую встречу с Максимом Галкиным у Аллы Пугачевой «пробежала искра»

Пугачева была признательна Галкину за проявление инициативы, именно он сделал первую попытку, чтобы сблизиться с Примадонной. Для начала он пригласил Аллу Пугачеву на танец, певица просто не могла устоять. Уже во время танца, по признанию Пугачевой, она начала испытывать сексуальное влечение к артисту, чего от себя совершенно не ожидала.

Примадонне хватило одной встречи, чтобы понять, каким прекрасным любовником является Максим Галкин. И как оказалось, интуиция ее не подвела. Алла Пугачева призналась, что безумно счастлива быть рядом с юмористом. Она отметила, что между людьми в отношениях половые контакты должны быть как минимум три раза каждую неделю, и у них с Галкиным в этом плане все прекрасно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топ-8 продуктов, "сжигающих" жир на животе и боках
Светлана Лобода опубликовала в Instagram свою
Гоген Солнцев флиртовал с беременной Дарьей
В эфире ток-шоу «На самом деле» стало известно о
В первую встречу с Максимом Галкиным у Аллы
Звезду "Дома-2" Ольгу Сударкину всё-таки
На Youtube появилось видео, подтверждающее
Мама Ольги Бузовой рассказала, что Дмитрий
Итальянский исследователь разгадал загадку
Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может
Disney адаптирует «Звездные войны» для детей
Иван Коробов и Карина Мишулина подписали петицию
Ученые рассказали о механизме появления
Ученые рассказали, как яблочный уксус может
На базе нового Wrangler вышел внедорожный пикап
Пользователи рассказали о секретной функции iPhone
Жители Дании запечатлели на камеру несколько НЛО
Главную елку России доставят в Кремль из
Виолончель Ростроповича продали на аукционе за
В России появится электронное удостоверение
Автобренд Ford собирается представить версию Ford
Смартфон Lenovo Z5S с дырявым экраном засветился
В ВМО назвали 2018 год самым жарким в истории
Ученые: Собаки не намного умнее кошек
Знаменитости и их домашние питомцы
Астрономы нашли новое доказательство
В Instagram появилась функция для слабовидящих
Самые бедные знаменитости современного Голливуда
Археологи нашли в Японии гробницу 142-летнего
Эксперты: Скраб с папайей поможет избежать ранних
Просмотреть все новости