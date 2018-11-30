В первую встречу с Максимом Галкиным у Аллы Пугачевой «пробежала искра»

Пугачева была признательна Галкину за проявление инициативы, именно он сделал первую попытку, чтобы сблизиться с Примадонной. Для начала он пригласил Аллу Пугачеву на танец, певица просто не могла устоять. Уже во время танца, по признанию Пугачевой, она начала испытывать сексуальное влечение к артисту, чего от себя совершенно не ожидала.Примадонне хватило одной встречи, чтобы понять, каким прекрасным любовником является Максим Галкин. И как оказалось, интуиция ее не подвела. Алла Пугачева призналась, что безумно счастлива быть рядом с юмористом. Она отметила, что между людьми в отношениях половые контакты должны быть как минимум три раза каждую неделю, и у них с Галкиным в этом плане все прекрасно.