Мама Ольги Бузовой рассказала, что Дмитрий Тарасов смеялся над ее желанием петь





Как вспоминает, мама Ольги Бузовой, когда ее дочь захотела спеть свою первую композицию «Под звуки поцелуев», то ее супруг ответил, что она «с головой не дружит».По мнению Ирины Александровны, в песне «А люди не ангелы» Ольга выразила всю свою боль, а сам трек стал олицетворением веры человека в себя и свою мечту.Так же мама ведущей «Дом-2» призналась, что дочь часто жалуется на тонны негатива в Instagram, который вопреки домыслам, ее дочка ведет сама.По словам Ирины Бузовой, Ольга выбирает «не головой», а «сердечком» и категорически не приемлет ложь, ненависть и предательство.