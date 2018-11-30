Светлана Лобода опубликовала в Instagram свою фотографию с королевскими пуделями
Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой позирует в окружении семи собак породы королевский пудель. В комментарии к снимку она поинтересовалась мнением почитателей о том, считают ли они ее похожей на «друга человека».
На фотографии поп-дива с улыбкой смотрит на пуделей, трое из которых черной масти, а четверо – белой.
Спрашивая у подписчиков, похожа ли она на собаку, Светлана Лобода поделилась ними предысторией вопроса. Оказывается, во время жаркого спора звукорежиссер звезды назвал ее колли, и она до сих пор не может понять, правда это или нет.
Почитатели тепло отнеслись к новой фотографии певицы. Однако они сравнили своего кумира не с колли, а с афганской борзой из-за присущей им обеим грациозности.
На фотографии поп-дива с улыбкой смотрит на пуделей, трое из которых черной масти, а четверо – белой.
Спрашивая у подписчиков, похожа ли она на собаку, Светлана Лобода поделилась ними предысторией вопроса. Оказывается, во время жаркого спора звукорежиссер звезды назвал ее колли, и она до сих пор не может понять, правда это или нет.
Почитатели тепло отнеслись к новой фотографии певицы. Однако они сравнили своего кумира не с колли, а с афганской борзой из-за присущей им обеим грациозности.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:03