В эфире ток-шоу «На самом деле» стало известно о молодом любовнике Милены Дейнеги





Инициатором визита пары на телешоу выступил Евгений Самусенко, поскольку подозревал жену в супружеской неверности и требовал, чтобы она прошла проверку на детекторе лжи.Основанием для подозрений стал видеоролик, который бизнесмен получил в результате слежки за Миленой Дейнегой. На видео певица целуется с неизвестным молодым человеком. Евгений Самусенко признался, что следил за женой исключительно в целях безопасности семьи.Сама Милена Дейнега оправдывала свое поведение тем, что за годы супружества муж к ней охладел, и она устала жить в «золотой клетке». Певица призналась, что парня на видео зовут Мурад Пашаев, и он работает ди-джеем. Однако она категорически отрицала факт адюльтера.После того, как в студии появился Мурад Пашаев, его проверили на детекторе лжи. Результаты проверки показали, что он и исполнительница являются любовниками. В этот раз Милена Дейнега пыталась оправдаться, приводя в качестве аргументов свой темперамент, а также желание завести ребенка.