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В эфире ток-шоу «На самом деле» стало известно о молодом любовнике Милены Дейнеги

Героями очередного выпуска ток-шоу «На самом деле» стали певица Милена Дейнега и ее супруг - предприниматель Евгений Самусенко. В эфире передачи выяснилось, что у исполнительницы есть молодой любовник, работающий ди-джеем.

В эфире ток-шоу «На самом деле» стало известно о молодом любовнике Милены Дейнеги

Инициатором визита пары на телешоу выступил Евгений Самусенко, поскольку подозревал жену в супружеской неверности и требовал, чтобы она прошла проверку на детекторе лжи.

Основанием для подозрений стал видеоролик, который бизнесмен получил в результате слежки за Миленой Дейнегой. На видео певица целуется с неизвестным молодым человеком. Евгений Самусенко признался, что следил за женой исключительно в целях безопасности семьи.

Сама Милена Дейнега оправдывала свое поведение тем, что за годы супружества муж к ней охладел, и она устала жить в «золотой клетке». Певица призналась, что парня на видео зовут Мурад Пашаев, и он работает ди-джеем. Однако она категорически отрицала факт адюльтера.

После того, как в студии появился Мурад Пашаев, его проверили на детекторе лжи. Результаты проверки показали, что он и исполнительница являются любовниками. В этот раз Милена Дейнега пыталась оправдаться, приводя в качестве аргументов свой темперамент, а также желание завести ребенка.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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