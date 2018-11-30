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Иван Коробов и Карина Мишулина подписали петицию о запрете ток-шоу «Пусть говорят»

Иван Коробов, муж Карины Мишулиной, заявил, что всем лицам, причастным к разбирательствам в телешоу «Пусть говорят» относительно установления родства Тимура Еремеева и легендарного актера Спартака Мишулина, было выплачено немалое финансовое вознаграждение. Также он сообщил, что они с супругой подписали петицию, которая предполагает законодательный запрет телепередач, в том числе и «Пусть говорят», порочащих честь медийных персон.

Иван Коробов и Карина Мишулина подписали петицию о запрете ток-шоу «Пусть говорят»

По словам Ивана Коробова, узнав, что в популярном ток-шоу «Пусть говорят» разбираются в том, является ли Тимур Еремеев незаконнорожденным сыном Спартака Мишулина или нет, семья великого актера приняла решение тоже прийти в студию и рассказать правду. Однако дело обернулось против них, генетическая экспертиза подтвердила факт отцовства, а молодой человек стал знаменитостью.

При этом супруг Карины Мишулиной утверждает, что результаты ДНК-теста являются поддельными, и у него в наличии имеется соответствующая документация. Также в распоряжении Ивана Коробова есть аудио и видео материалы, на которых некоторые участники шоу признаются, что приходили в студию за вознаграждением.

Иван Коробов и Карина Мишулина подписали петицию о запрете ток-шоу «Пусть говорят»

Напомним, что недавно представители отечественного шоу-бизнеса обратились в высший законодательный орган Российской Федерации с петицией о запрете таких телепередач, как «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь», поскольку, по мнению знаменитостей, по их причине среди граждан порождается злость и агрессия.

Иван Коробов сообщил, что они супругой не остались в стороне и также подписали эту петицию.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:55

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