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На Youtube появилось видео, подтверждающее сверхсекретную космическую программу на Луне

Интернет-пользователь Блейк Казэнс разместил на видеохостинговом сайте Youtube ролик, который, по его мнению, является подтверждением того, что Луне реализуются мероприятия в рамках сверхсекретной космической программы. Юзеры, посмотревшие это видео, выразили уверенность, что в космосе действительно происходят странные процессы.

На Youtube появилось видео, подтверждающее сверхсекретную космическую программу на Луне

Блейк Казэнс подчеркнул, что видеоролик был снят не профессионалом, а обычным наблюдателем за сателлитом Земли. Несмотря на то, что видео любительское, в его кадрах можно четко рассмотреть загадочный объект ярко-оранжевого цвета, расположенный в центре лунного кратера. Автор ролика считает, что его работа является доказательством реальности существования засекреченной программы по освоению космоса. Он убежден, что в дальнейшем о ней появятся новые вопросы.


Большинство пользователей, посмотревших ролик, выразило уверенность в том, что в космическом пространстве действительно происходит нечто таинственное. Одни зрители называли увиденное безусловным доказательством того, что Луна обитаема, другие же отметили, что находка имеет искусственное происхождение, и заявили, что будут доверять своим глазам, если появятся попытки опровергнуть полученную информацию.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

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