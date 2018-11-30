На Youtube появилось видео, подтверждающее сверхсекретную космическую программу на Луне





Блейк Казэнс подчеркнул, что видеоролик был снят не профессионалом, а обычным наблюдателем за сателлитом Земли. Несмотря на то, что видео любительское, в его кадрах можно четко рассмотреть загадочный объект ярко-оранжевого цвета, расположенный в центре лунного кратера. Автор ролика считает, что его работа является доказательством реальности существования засекреченной программы по освоению космоса. Он убежден, что в дальнейшем о ней появятся новые вопросы.Большинство пользователей, посмотревших ролик, выразило уверенность в том, что в космическом пространстве действительно происходит нечто таинственное. Одни зрители называли увиденное безусловным доказательством того, что Луна обитаема, другие же отметили, что находка имеет искусственное происхождение, и заявили, что будут доверять своим глазам, если появятся попытки опровергнуть полученную информацию.