Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может причинить ему вред

Женщина ради любимого сделала пластическую операцию, резко помолодела и, что называется, у неё "снесло крышу".Она стала ходить на различные светские вечеринки, а про семейный уют и быт совсем забыла. После того, как Екатерина пропадала несколько дней, Гоген выставил ее из своей квартиры и с балкона покидал все ее наряды.Позже на телевидении Терешкович устроила безобразную сцену, когда подралась со своей дочкой. Теперь мужчину пугает даже сама мысль о том, чтобы завести себе другую девушку.Он уверен, что его супруга принимала какие-то психотропные препараты, ибо так резко измениться человек не может. А тем более, это человек, который уже прожил жизнь и, что называется, умудрён опытом.Теперь Гоген боится, что Катя, если прознает про новую любовь супруга, запросто может с ним что-то сделать.