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Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может причинить ему вред

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев, желая добавить драйва в жизнь, взял в жёны 63-летнюю Екатерину Терешкович.

Женщина ради любимого сделала пластическую операцию, резко помолодела и, что называется, у неё "снесло крышу".

Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может причинить ему вред

Она стала ходить на различные светские вечеринки, а про семейный уют и быт совсем забыла. После того, как Екатерина пропадала несколько дней, Гоген выставил ее из своей квартиры и с балкона покидал все ее наряды.

Позже на телевидении Терешкович устроила безобразную сцену, когда подралась со своей дочкой. Теперь мужчину пугает даже сама мысль о том, чтобы завести себе другую девушку.

Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может причинить ему вред

Он уверен, что его супруга принимала какие-то психотропные препараты, ибо так резко измениться человек не может. А тем более, это человек, который уже прожил жизнь и, что называется, умудрён опытом.

Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена может причинить ему вред

Теперь Гоген боится, что Катя, если прознает про новую любовь супруга, запросто может с ним что-то сделать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06

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