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Ученые: Собаки не намного умнее кошек

Психологи из Кентерберского университета изучали, чем отличается интеллект собак от иных животных. Ученые в ходе исследования выяснили, что данные домашние питомцы не в значительной мере умнее кошек.

Ученые: Собаки не намного умнее кошек


Ученые хотели выяснить, имеют ли собаки какие-либо особые навыки, сравнив их поведение с волком, кошкой, а также шимпанзе. Специалисты проанализировали разные стороны интеллекта животных - пространственную ориентацию, самосознание, физическое и сенсорное познание.

По словам экспертов, собаки имеют впечатляющий дар использовать человеческое поведение, а также нрав других животных в виде сигнала. Однако физическое познание собак равно другим членам 3 групп после сравнения. Ученые отметили, что в пространственных задачах все животные, участвующие в исследовании, показали хорошие показатели.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:30

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