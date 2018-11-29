Ученые: Собаки не намного умнее кошек





Психологи из Кентерберского университета изучали, чем отличается интеллект собак от иных животных. Ученые в ходе исследования выяснили, что данные домашние питомцы не в значительной мере умнее кошек.Ученые хотели выяснить, имеют ли собаки какие-либо особые навыки, сравнив их поведение с волком, кошкой, а также шимпанзе. Специалисты проанализировали разные стороны интеллекта животных - пространственную ориентацию, самосознание, физическое и сенсорное познание.По словам экспертов, собаки имеют впечатляющий дар использовать человеческое поведение, а также нрав других животных в виде сигнала. Однако физическое познание собак равно другим членам 3 групп после сравнения. Ученые отметили, что в пространственных задачах все животные, участвующие в исследовании, показали хорошие показатели.