Ученые рассказали о механизме появления навязчивых мыслей





Руководитель исследовательской группы профессор Люк Норман рассказал, что главной целью их работы стала попытка помочь людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством. Для исследования ученые собрали материалы с 10 наблюдений за почти 500 пациентами и здоровыми добровольцами. За основу специалисты взяли утверждение о формировании механизма вокруг длительных мозговых схем.В ходе наблюдений ученые сконцентрировались на участках, связывающихся в мозге между собой массой нервных соединений. Они в свою очередь выступают в роли контрольного механизма, который должен разъединять цепь команд в результате ошибки, но у пациентов с ОКР работает с перебоями. В результате, навязчивая идея у таких больных сравнима с автомобилистом за рулем авто, жмущего педаль тормоза, отсоединенную от колеса, способного остановить движение.