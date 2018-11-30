Ученые рассказали о механизме появления навязчивых мыслей
Американские ученые поделились результатами исследований человеческого мозга, целью которых стало исследование механизма появления навязчивых мыслей. Свои ответы на этот вопрос специалисты Мичиганского университета опубликовали в издании MedicalXpress.
Руководитель исследовательской группы профессор Люк Норман рассказал, что главной целью их работы стала попытка помочь людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством. Для исследования ученые собрали материалы с 10 наблюдений за почти 500 пациентами и здоровыми добровольцами. За основу специалисты взяли утверждение о формировании механизма вокруг длительных мозговых схем.
В ходе наблюдений ученые сконцентрировались на участках, связывающихся в мозге между собой массой нервных соединений. Они в свою очередь выступают в роли контрольного механизма, который должен разъединять цепь команд в результате ошибки, но у пациентов с ОКР работает с перебоями. В результате, навязчивая идея у таких больных сравнима с автомобилистом за рулем авто, жмущего педаль тормоза, отсоединенную от колеса, способного остановить движение.
Руководитель исследовательской группы профессор Люк Норман рассказал, что главной целью их работы стала попытка помочь людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством. Для исследования ученые собрали материалы с 10 наблюдений за почти 500 пациентами и здоровыми добровольцами. За основу специалисты взяли утверждение о формировании механизма вокруг длительных мозговых схем.
В ходе наблюдений ученые сконцентрировались на участках, связывающихся в мозге между собой массой нервных соединений. Они в свою очередь выступают в роли контрольного механизма, который должен разъединять цепь команд в результате ошибки, но у пациентов с ОКР работает с перебоями. В результате, навязчивая идея у таких больных сравнима с автомобилистом за рулем авто, жмущего педаль тормоза, отсоединенную от колеса, способного остановить движение.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:30