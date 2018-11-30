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Ученые рассказали о механизме появления навязчивых мыслей

Американские ученые поделились результатами исследований человеческого мозга, целью которых стало исследование механизма появления навязчивых мыслей. Свои ответы на этот вопрос специалисты Мичиганского университета опубликовали в издании MedicalXpress.

Ученые рассказали о механизме появления навязчивых мыслей


Руководитель исследовательской группы профессор Люк Норман рассказал, что главной целью их работы стала попытка помочь людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством. Для исследования ученые собрали материалы с 10 наблюдений за почти 500 пациентами и здоровыми добровольцами. За основу специалисты взяли утверждение о формировании механизма вокруг длительных мозговых схем.

В ходе наблюдений ученые сконцентрировались на участках, связывающихся в мозге между собой массой нервных соединений. Они в свою очередь выступают в роли контрольного механизма, который должен разъединять цепь команд в результате ошибки, но у пациентов с ОКР работает с перебоями. В результате, навязчивая идея у таких больных сравнима с автомобилистом за рулем авто, жмущего педаль тормоза, отсоединенную от колеса, способного остановить движение.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:30

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