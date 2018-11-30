На базе нового Wrangler вышел внедорожный пикап
Разработчики компании Jeep представили внедорожный пикап Gladiator, созданный на базе внедорожника Wrangler. Автомобиль представили в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
По словам производителей, новая модель сочетает в себе лучшие качества кроссовера и отлично подойдет для любителей прогулок на открытом воздухе по бездорожью. Пикап вышел в трех модификациях в зависимости от типа крыши. Два варианта имеют жесткую и один мягкую.
В экстерьере дизайнеры сохранили фирменный стиль модели, что делает его похожим на другие модели производителя. Jeep Gladiator оснащен головной светодиодной оптикой с противотуманными фонарями, а также дневными ходовыми огнями с дополнительными стоп-сигналами выше двери грузового отсека.
В салоне преобладают детали из алюминия. Также приборная панель состоит из двух мониторов диагональ 7 и 3,5 дюймов, а по центру на консоли размещен 8-дюймовый дисплей.
Под капотом пикапа разработчики установили шестицилиндровый двигатель мощностью 285 лошадиных сил объемом 3,6 литра. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или восьмискоростной автоматической коробками переключения передач. Автомобиль представлен исключительно в полноприводном варианте. Позже на рынок выйдет версия модели с дизельным двигателем на три литра и 260 лошадиных сил.
По словам производителей, новая модель сочетает в себе лучшие качества кроссовера и отлично подойдет для любителей прогулок на открытом воздухе по бездорожью. Пикап вышел в трех модификациях в зависимости от типа крыши. Два варианта имеют жесткую и один мягкую.
В экстерьере дизайнеры сохранили фирменный стиль модели, что делает его похожим на другие модели производителя. Jeep Gladiator оснащен головной светодиодной оптикой с противотуманными фонарями, а также дневными ходовыми огнями с дополнительными стоп-сигналами выше двери грузового отсека.
В салоне преобладают детали из алюминия. Также приборная панель состоит из двух мониторов диагональ 7 и 3,5 дюймов, а по центру на консоли размещен 8-дюймовый дисплей.
Под капотом пикапа разработчики установили шестицилиндровый двигатель мощностью 285 лошадиных сил объемом 3,6 литра. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или восьмискоростной автоматической коробками переключения передач. Автомобиль представлен исключительно в полноприводном варианте. Позже на рынок выйдет версия модели с дизельным двигателем на три литра и 260 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:30