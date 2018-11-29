Эксперты: Скраб с папайей поможет избежать ранних морщин
Индийские специалисты в сфере ухода за внешностью поделились своим опытом в борьбе с морщинами, которые могут проявляться в раннем возрасте. Они посоветовали готовить скраб с папайей, гарантирующий коже защиту от преждевременного старения.
Положительный эффект папайи обусловлен наличием в ней большого количества полезных для кожи веществ и микроэлементов. Если быть точнее, то в ее состав входит почти все элементы, перечисленные во всеми известной периодической системе, а также витамины и аминокислоты. Благодаря регулярному использованию скраба с этой добавкой, можно спасти свою кожу не только от морщин, но и таких нежелательных образований, как угри и прыщи.
Эксперты уточнили, что в состав спасительного скраба входят сахар, мед, папайя, измельченная на кусочки. Все ингредиенты следует смешать в однородную массу. Маска наносится на обязательно умытое лицо. Затем пальцами масса втирается в кожу круговыми движениями. Специалисты уже успели заметить и другие полезные свойства скраба, как отбеливании кожи, удаление веснушек и укрепление сосудов лица.
Положительный эффект папайи обусловлен наличием в ней большого количества полезных для кожи веществ и микроэлементов. Если быть точнее, то в ее состав входит почти все элементы, перечисленные во всеми известной периодической системе, а также витамины и аминокислоты. Благодаря регулярному использованию скраба с этой добавкой, можно спасти свою кожу не только от морщин, но и таких нежелательных образований, как угри и прыщи.
Эксперты уточнили, что в состав спасительного скраба входят сахар, мед, папайя, измельченная на кусочки. Все ингредиенты следует смешать в однородную массу. Маска наносится на обязательно умытое лицо. Затем пальцами масса втирается в кожу круговыми движениями. Специалисты уже успели заметить и другие полезные свойства скраба, как отбеливании кожи, удаление веснушек и укрепление сосудов лица.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:30