Эксперты: Скраб с папайей поможет избежать ранних морщин





Положительный эффект папайи обусловлен наличием в ней большого количества полезных для кожи веществ и микроэлементов. Если быть точнее, то в ее состав входит почти все элементы, перечисленные во всеми известной периодической системе, а также витамины и аминокислоты. Благодаря регулярному использованию скраба с этой добавкой, можно спасти свою кожу не только от морщин, но и таких нежелательных образований, как угри и прыщи.Эксперты уточнили, что в состав спасительного скраба входят сахар, мед, папайя, измельченная на кусочки. Все ингредиенты следует смешать в однородную массу. Маска наносится на обязательно умытое лицо. Затем пальцами масса втирается в кожу круговыми движениями. Специалисты уже успели заметить и другие полезные свойства скраба, как отбеливании кожи, удаление веснушек и укрепление сосудов лица.