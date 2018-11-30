Disney адаптирует «Звездные войны» для детей





Создатели сериала отметили, что расскажут о событиях всех эпизодов оригинальной эпопеи Star Wars на понятном для детей языке. При этом, останутся прежними диалоги, голоса главных героев, звуковые и музыкальные эффекты. Уже 30 ноября в Сети опубликуют шесть эпизодов начала сериала, а в декабре еще несколько серий. В следующем году сериал будет выкладываться на регулярной основе.По словам фанатов вселенной «Звездных войн», в данном продукте авторам проекта удалось добиться мягкой и приятной анимации, чем в не самом удачном Star Wars Resistance. По их мнению, именно с нового сериала следует рассказывать детям об эпопеи авторства Джорджа Лукаса.Первая часть Star Wars вышла в 1977 году, а последний девятый эпизод покажут в следующем году. За более чем 40-летнюю историю фильмы неоднократно получали разнообразные премии в сфере кинематографа.