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Disney адаптирует «Звездные войны» для детей

Сотрудники компании Disney заявили, что адаптируют эпопею «Звездные войны» для детей. На канале в YouTube Star Wars Kids опубликуют мультипликационный сериал Star Wars: Galaxy of Adventures.


Disney адаптирует «Звездные войны» для детей


Создатели сериала отметили, что расскажут о событиях всех эпизодов оригинальной эпопеи Star Wars на понятном для детей языке. При этом, останутся прежними диалоги, голоса главных героев, звуковые и музыкальные эффекты. Уже 30 ноября в Сети опубликуют шесть эпизодов начала сериала, а в декабре еще несколько серий. В следующем году сериал будет выкладываться на регулярной основе.

По словам фанатов вселенной «Звездных войн», в данном продукте авторам проекта удалось добиться мягкой и приятной анимации, чем в не самом удачном Star Wars Resistance. По их мнению, именно с нового сериала следует рассказывать детям об эпопеи авторства Джорджа Лукаса.
Первая часть Star Wars вышла в 1977 году, а последний девятый эпизод покажут в следующем году. За более чем 40-летнюю историю фильмы неоднократно получали разнообразные премии в сфере кинематографа.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:00

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