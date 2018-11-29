В Instagram появилась функция для слабовидящих людей





Данные изменения позволят читателям экрана делать описания снимков, применяя в автоматическом режиме ИИ, читая добавленные описания пользователей. Такого рода описания (alt text) широко применяются в Сети, а также встроены в ресурс Instagram. Пользователям предоставляется возможность ввода собственных описаний снимков, чтобы люди, пользующиеся программами для чтения с экранов, слышали элементы, которые отображаются во время просмотра своей ленты, исследования страниц либо профиля. В случае отсутствия описания, Instagram будет автоматически определять, что на снимке, пользуясь технологией распознавания объектов. Потом программа вслух прочтёт автоматическое описание фото.Чтобы увидеть описания alt-текста, пользователь должен войти в “дополнительные настройки " фото, для его включения. Facebook применяет данную функцию уже на протяжении многих лет.