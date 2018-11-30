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Пользователи рассказали о секретной функции iPhone

Пользователи Сети рассказали о секретной функции смартфонов iPhone. Новый инструмент поможет читать мелкий текст или в темноте.

Пользователи рассказали о секретной функции iPhone


Эксперты рассказывают, что в каждом устройстве от Apple есть увеличительное стекло, однако оно скрыто от владельцев в настройках. Для его активации необходимо зайти в «Настройки», выбрать подпункт «Основное» «Универсальный доступ», а после этого включить функцию «Лупа».
Быстрый доступ в «Лупу» осуществляется троекратным кликом на кнопку «домой», а затем проведением пальцем по дисплею для фокусировки камеры. Кроме того, разработчики подготовили несколько фильтров для облегчения чтения текста.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:00

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