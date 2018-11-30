Пользователи рассказали о секретной функции iPhone





Эксперты рассказывают, что в каждом устройстве от Apple есть увеличительное стекло, однако оно скрыто от владельцев в настройках. Для его активации необходимо зайти в «Настройки», выбрать подпункт «Основное» «Универсальный доступ», а после этого включить функцию «Лупа».Быстрый доступ в «Лупу» осуществляется троекратным кликом на кнопку «домой», а затем проведением пальцем по дисплею для фокусировки камеры. Кроме того, разработчики подготовили несколько фильтров для облегчения чтения текста.