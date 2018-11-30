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Ученые рассказали, как яблочный уксус может помочь похудеть

Ученые исследовали возможность использования яблочного уксуса в диетических целях. В результате специалисты обнаружили, что кислотный концентрат может помочь желающим похудеть, сообщает портал Express.

Ученые рассказали, как яблочный уксус может помочь похудеть


В качестве объектов для испытания ученые выбрали лабораторных крыс. На протяжении определенного периода грызунам давали кислотный концентрат, соблюдая дозировку, после чего сравнили результаты с исходными показателями. Специалисты обнаружили, что такая добавка в рацион лабораторных крыс не только помогла им в потере лишнего веса, но также и улучшила показатели здоровья в целом.

Специалисты отметили снижение уровня плохого холестерина и повышение хорошего. Еще одним положительным результатом влияния яблочного уксуса является воздействие на болезнетворные кишечные бактерии, в том числе кишечную палочку. Ученые определили, что полезно употреблять концентрат по 1-2 столовых ложки, разбавленных водой ежедневно. Также не следует и переусердствовать, превышая максимальную дозировку (не более 15 мл в день). Самым приемлемым способом является использование уксуса, как заправки в салат вместе с оливковым маслом.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

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