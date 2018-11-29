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Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом

Уфологи забили тревогу после анализа собранных данных об активности НЛО на территории США. Специалисты обнаружили концентрацию инопланетных кораблей над Техасом.

Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом


Последний из недавно увиденных объектов над Келлером объектов имел продолговатую форму и излучал белое свечение, будто он флуоресцентный. В ходе обсуждения заметно возросшего количества посещений пришельцами Техаса уфологи предполагают наличие угрозы для этого штата. Последние прогнозы говорят о близости какой-то серьезной катастрофы.

Продолговатый объект над Келлером проплывал по небу почти 20 минут, при этом не издавая какого-либо шума. Очевидцы предположили, что сошли с ума, на что получили ответ о массовом психозе с одинаковыми галлюцинациями. Кто-то предположил, что это мог быть и просто дирижабль. Тем не менее, больше свидетельств того, что Техас и вправду ожидает впереди нечто страшное, так как к этому всегда приводит повышенное внимание со стороны НЛО. Уфологи пока не знают, чего можно ожидать от очередного визита внеземных гостей.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:28

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