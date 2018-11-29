Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом
Уфологи забили тревогу после анализа собранных данных об активности НЛО на территории США. Специалисты обнаружили концентрацию инопланетных кораблей над Техасом.
Последний из недавно увиденных объектов над Келлером объектов имел продолговатую форму и излучал белое свечение, будто он флуоресцентный. В ходе обсуждения заметно возросшего количества посещений пришельцами Техаса уфологи предполагают наличие угрозы для этого штата. Последние прогнозы говорят о близости какой-то серьезной катастрофы.
Продолговатый объект над Келлером проплывал по небу почти 20 минут, при этом не издавая какого-либо шума. Очевидцы предположили, что сошли с ума, на что получили ответ о массовом психозе с одинаковыми галлюцинациями. Кто-то предположил, что это мог быть и просто дирижабль. Тем не менее, больше свидетельств того, что Техас и вправду ожидает впереди нечто страшное, так как к этому всегда приводит повышенное внимание со стороны НЛО. Уфологи пока не знают, чего можно ожидать от очередного визита внеземных гостей.
Последний из недавно увиденных объектов над Келлером объектов имел продолговатую форму и излучал белое свечение, будто он флуоресцентный. В ходе обсуждения заметно возросшего количества посещений пришельцами Техаса уфологи предполагают наличие угрозы для этого штата. Последние прогнозы говорят о близости какой-то серьезной катастрофы.
Продолговатый объект над Келлером проплывал по небу почти 20 минут, при этом не издавая какого-либо шума. Очевидцы предположили, что сошли с ума, на что получили ответ о массовом психозе с одинаковыми галлюцинациями. Кто-то предположил, что это мог быть и просто дирижабль. Тем не менее, больше свидетельств того, что Техас и вправду ожидает впереди нечто страшное, так как к этому всегда приводит повышенное внимание со стороны НЛО. Уфологи пока не знают, чего можно ожидать от очередного визита внеземных гостей.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:28