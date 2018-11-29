Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом





Последний из недавно увиденных объектов над Келлером объектов имел продолговатую форму и излучал белое свечение, будто он флуоресцентный. В ходе обсуждения заметно возросшего количества посещений пришельцами Техаса уфологи предполагают наличие угрозы для этого штата. Последние прогнозы говорят о близости какой-то серьезной катастрофы.Продолговатый объект над Келлером проплывал по небу почти 20 минут, при этом не издавая какого-либо шума. Очевидцы предположили, что сошли с ума, на что получили ответ о массовом психозе с одинаковыми галлюцинациями. Кто-то предположил, что это мог быть и просто дирижабль. Тем не менее, больше свидетельств того, что Техас и вправду ожидает впереди нечто страшное, так как к этому всегда приводит повышенное внимание со стороны НЛО. Уфологи пока не знают, чего можно ожидать от очередного визита внеземных гостей.