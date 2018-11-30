В России появится электронное удостоверение личности





Максим Акимов, являющийся вице-премьером, отметил, что в настоящее время уже конкретно стоит вопрос о необходимости ввода мобильного приложения, отличающегося наличием безопасных, надежных форм предъявления документов. На сегодняшний день уже прорабатывают вопрос, подразумевающий создание цифрового паспорта. Акимов заявил, что для российского населения новая система станет удобной, а также полезной. По его словам на протяжении 1-ой половины следующего года будет разработан дизайн-проект российской новой информационной системы, которая носит название «Мир». Ею будет обслуживаться новый электронный паспорт.Согласно планам, новый документ будут выдавать каждому российскому гражданину в возрасте 14 лет. Наряду с этим население России опасается, что единый документ будет использован злоумышленниками против них.