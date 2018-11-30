Жители Дании запечатлели на камеру несколько НЛО в небе





Свидетели рассказали, что они в этот момент находились в квартире, которая находится на первом этаже, и заметили за окном удивительные мигающие огни в небе. Поначалу было 2 объекта, после чего они исчезли. Однако через некоторое время появилось ещё 3 НЛО, которые летели в одном направлении.Специалисты обеспокоены, так как на территории Дании люди редко наблюдают космические объекты. Согласно информации уфологов, в последний раз очевидцы замечали летающие объекты инопланетян еще в ноябре прошедшего года.