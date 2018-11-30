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Виолончель Ростроповича продали на аукционе за 2,5 млн долларов

В Лондоне на аукционе Sotheby's выставляли предметы из коллекции российского музыканта Мстислава Ростроповича и его супруги Галины. Самым дорогим лотом оказалась виолончель работы мастера из Италии Джованни Гваданини, которую продали за 2,5 млн долларов.

Виолончель Ростроповича продали на аукционе за 2,5 млн долларов


Гваданини был учеником Антонио Сальери и изготовил проданный инструмент в Турине в 1783 году. В 2000 году виолончель купил себе в коллекцию Ростропович. Музыкант вспоминал, что инструмент принесли в его квартиру в Париже и ему было достаточно извлечь несколько звуков, чтобы принять решение о приобретении.

Любовь к инструменту Ростропович объяснил тем, что в 18-летнем возрасте одержал победу на конкурсе всесоюзного уровня на виолончели, которая, как он считал, была создана в мастерской Гваданини. Позже он отдал ее на экспертизу и было установлено, что тот инструмент не был изготовлен итальянским мастером. После этого Ростропович пообещал себе приобрести когда-нибудь творение Джованни Гваданини.

Также на торгах продали еще одну виолончель Ростроповича за 782 тысячи долларов, а за 57 тысяч долларов рояль Bösendorfer. В общей сложности было выставлено на торги более 300 предметов, среди которых мебель, украшения, произведения искусства, книги и многое другое. Общая сумма проданных предметов коллекции составила более 4 миллионов долларов.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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