Виолончель Ростроповича продали на аукционе за 2,5 млн долларов





Гваданини был учеником Антонио Сальери и изготовил проданный инструмент в Турине в 1783 году. В 2000 году виолончель купил себе в коллекцию Ростропович. Музыкант вспоминал, что инструмент принесли в его квартиру в Париже и ему было достаточно извлечь несколько звуков, чтобы принять решение о приобретении.Любовь к инструменту Ростропович объяснил тем, что в 18-летнем возрасте одержал победу на конкурсе всесоюзного уровня на виолончели, которая, как он считал, была создана в мастерской Гваданини. Позже он отдал ее на экспертизу и было установлено, что тот инструмент не был изготовлен итальянским мастером. После этого Ростропович пообещал себе приобрести когда-нибудь творение Джованни Гваданини.Также на торгах продали еще одну виолончель Ростроповича за 782 тысячи долларов, а за 57 тысяч долларов рояль Bösendorfer. В общей сложности было выставлено на торги более 300 предметов, среди которых мебель, украшения, произведения искусства, книги и многое другое. Общая сумма проданных предметов коллекции составила более 4 миллионов долларов.