Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом в руке

Альбина рассказала, что решила навестить брата после того, как он перестал отвечать на ее многочисленные звонки и текстовые сообщения. Хотя, в любом состоянии выходил на связь. Она решила поехать к нему домой и проверить все ли в порядке. Когда он не реагировал на ее громкий стук в дверь, сестра артиста решила воспользоваться ключом, несмотря на то, что он не любил этого. Войдя в квартиру, она обнаружила тело своего брата, лежащее на диване, а в руке он крепко сжимал стакан.