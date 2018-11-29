АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом в руке

Родная сестра известного российского певца Евгения Осина Альбина в одном из своих интервью, откровенно рассказала, в каком виде нашла мертвое тело своего старшего брата. По ее словам певец держал в руке стакан. Девушка общалась с певцом до самого последнего дня его жизни.
Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом в руке
Альбина рассказала, что решила навестить брата после того, как он перестал отвечать на ее многочисленные звонки и текстовые сообщения. Хотя, в любом состоянии выходил на связь. Она решила поехать к нему домой и проверить все ли в порядке. Когда он не реагировал на ее громкий стук в дверь, сестра артиста решила воспользоваться ключом, несмотря на то, что он не любил этого. Войдя в квартиру, она обнаружила тело своего брата, лежащее на диване, а в руке он крепко сжимал стакан.
Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом в руке

Альбина вызвал карету скорой помощи, но приехавшие медики лишь констатировали смерть, которая наступила сутки назад.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Чурсина не желает принимать участия в
Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом
70% авто Hyundai в Санкт-Петербурге получат
Макс Фадеев не может жить без песни "Стану ли я
Организм Евгении Медведевой может не выдержать
Мужчина после 25-часовой операции по пересадке
Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в
В России украсили Apple Watch 4 тремя сортами
Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона
Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом
«Золотой» тюнинг Hyundai Solaris повеселил
Психологи назвали 5 вещей, за которые каждый день
Из-за краски для волос голова студентки из Парижа
Борисов показал интимное видео Алибасова с его
Абоненты МТС получили возможность бесплатно
В Набережных Челнах за пациентками гинекологов
Шукшина рассказала о скандальном предложении
Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым
Анна Хилькевич положительно относится к
Химики: Новый катализатор может производить более
В Москве на Лубянской площади установят
Водители получили возможность не использовать
Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина дали
Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в
Кэти Холмс выходит замуж через шесть лет после
Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров
На концерте Насти Каменских в Харькове
"Лаборатория Касперского" сообщила о грабящих
Пользователи раскритиковали Волочкову за
Просмотреть все новости