Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом в руке
Родная сестра известного российского певца Евгения Осина Альбина в одном из своих интервью, откровенно рассказала, в каком виде нашла мертвое тело своего старшего брата. По ее словам певец держал в руке стакан. Девушка общалась с певцом до самого последнего дня его жизни.
Альбина рассказала, что решила навестить брата после того, как он перестал отвечать на ее многочисленные звонки и текстовые сообщения. Хотя, в любом состоянии выходил на связь. Она решила поехать к нему домой и проверить все ли в порядке. Когда он не реагировал на ее громкий стук в дверь, сестра артиста решила воспользоваться ключом, несмотря на то, что он не любил этого. Войдя в квартиру, она обнаружила тело своего брата, лежащее на диване, а в руке он крепко сжимал стакан.
Альбина вызвал карету скорой помощи, но приехавшие медики лишь констатировали смерть, которая наступила сутки назад.
Альбина рассказала, что решила навестить брата после того, как он перестал отвечать на ее многочисленные звонки и текстовые сообщения. Хотя, в любом состоянии выходил на связь. Она решила поехать к нему домой и проверить все ли в порядке. Когда он не реагировал на ее громкий стук в дверь, сестра артиста решила воспользоваться ключом, несмотря на то, что он не любил этого. Войдя в квартиру, она обнаружила тело своего брата, лежащее на диване, а в руке он крепко сжимал стакан.
Альбина вызвал карету скорой помощи, но приехавшие медики лишь констатировали смерть, которая наступила сутки назад.