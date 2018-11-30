Главную елку России доставят в Кремль из Подмосковья





Управделами администрации президента Александр Колпаков на расширенном заседании организационного комитета, посвященному Общероссийской новогодней елки, заявил, что ель прибудет в Кремль 16 декабря около 18:00. При отборе дерева представители комитета обращали внимание на его почтенный возраст и внешний вид. Ель украсят в стиле «Зимний лес» и для этого используют несколько тысяч игрушек и больше одного километра гирлянд.В текущем году праздник главной елки России пройдет в 18 раз в Кремлевском дворце. На него пригласят школьников со всей страны, а также Южной Осетии и Абхазии. Для детей подготовлена интересная программа, рассчитанная на несколько дней посещения Москвы. Школьники посетят каток, новогоднее представление, различные экскурсии и представление «Тайна планеты Земля». Организаторы обещают, что каникулы у детей пройдут на высочайшем уровне.