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Главную елку России доставят в Кремль из Подмосковья

В управлении делами президента сообщили, что главную елку России доставят в Кремль из Подмосковья. Возраст дерева из Щелковского района составляет 100 лет, высота около 27 метров, а диаметр ствола 600 миллиметров.

Главную елку России доставят в Кремль из Подмосковья


Управделами администрации президента Александр Колпаков на расширенном заседании организационного комитета, посвященному Общероссийской новогодней елки, заявил, что ель прибудет в Кремль 16 декабря около 18:00. При отборе дерева представители комитета обращали внимание на его почтенный возраст и внешний вид. Ель украсят в стиле «Зимний лес» и для этого используют несколько тысяч игрушек и больше одного километра гирлянд.

В текущем году праздник главной елки России пройдет в 18 раз в Кремлевском дворце. На него пригласят школьников со всей страны, а также Южной Осетии и Абхазии. Для детей подготовлена интересная программа, рассчитанная на несколько дней посещения Москвы. Школьники посетят каток, новогоднее представление, различные экскурсии и представление «Тайна планеты Земля». Организаторы обещают, что каникулы у детей пройдут на высочайшем уровне.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

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