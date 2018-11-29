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Ирина Понаровская в эфире программы «Прямой эфир» решила рассказать о себе правду

Ирина Понаровская приняла участие в съемках телепередачи «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым. Певица решила прийти в студию, чтобы рассказать настоящую правду о себе.
Ирина Понаровская в эфире программы «Прямой эфир» решила рассказать о себе правду

В какой-то момент певица Ирина Понаровская исчезла с экранов телевизоров и перестала посещать светские мероприятия. Стали ходить слухи, что она серьезно заболела и вовсе покинула территорию России. Однако не так давно артистка отпраздновал свой юбилей – 65 лет и решила прийти в студию к Андрею Малахову и рассказать, как именно сегодня живет. Она призналась, что ее очень зацепили заметки в газетах о том, что она проживает в обычном многоэтажном доме с внуками. Понаровская объяснила, что бедной себя не считает, поскольку имеет много недвижимости и не только в РФ. Часть своей одежды она также раздала, поскольку ей она больше не нужна. Но оставлять карьеру полностью не намерена, иногда ей поступают предложения выступить на корпоративе, и она соглашается, но только за хороший гонорар.

Ирина Понаровская признается, что может себе позволить не зависеть от успеха, и не отравлена им. Зная, что существует другая жизнь, ей хочется жить именно ею. Теперь она выбирает, где ей петь и когда, а жующие зрители совершенно не смущают. Со своими коллегами Понаровская почти не общается, но наблюдает за многими по телевизору. Относительно видеоклипа певца Филиппа Киркорова на песню «Ибица» артистка сказала так: «Дайте тазик, я скажу».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:43

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