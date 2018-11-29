Химики: Новый катализатор может производить более дешёвое водородное топливо





Группа австралийских химиков из Университета Квинсленда провела ряд экспериментов, направленных на изучение реакции воды при использовании разных химических элементов. Именно так профессор Энтони О'Мулэйн и его коллеги обнаружили новый катализатор, позволяющий сделать производство водородного топлива в разы дешевле и безопаснее для окружающей среды. Он рассказал, что для его применения также был специально разработан композитный материал, без которого расщепление воды на углерод и водород с другими катализаторами было бы невозможным.Со слов профессора, теперь для производства более дешёвого водородного топлива достаточно взять в качестве катализаторов широкодоступные оксид кобальта и никеля лишь с небольшой долей частиц золота. Крове того, такая технология в разы уменьшит количество выбрасываемых в атмосферу углекислых и парниковых газов.