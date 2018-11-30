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Автобренд Ford собирается представить версию Ford Mustang Shelby GT500

Автобренд Ford планирует представить Ford Mustang Shelby GT500. Это должно произойти в рамках автосалона, проводимого на территории Детройта.

Автобренд Ford собирается представить версию Ford Mustang Shelby GT500


Специалисты американской компании Ford в настоящее время проводятся тестирования новой версии Mustang Shelby GT500. Данное транспортное средство получит самый мощный в истории бренда силовой агрегат. Модель должны представить в январе следующего года. Спорткар оснастят восьмицилиндровым силовым агрегатом. Мотор сможет генерировать 700 лошадиных сил. Транспортное средство получит агрессивную внешность. Список оснащения будет включать некоторые современные технологии, а также системы и функции.

Накануне «Dni24» сообщали, что на территории России специалисты разрабатывают электрическую версию спорткара под стиль модели Ford Mustang.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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