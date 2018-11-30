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В ВМО назвали 2018 год самым жарким в истории

Члены Всемирной метеорологической организации представили свой отчет по 2018 году, назвав его одним из самых жарких в истории. Причиной тому температура, превысившая прошлогодние показатели почти на 1ºC, сохраняя угрозу глобального потепления.

В ВМО назвали 2018 год самым жарким в истории


Ежегодно в конце ноября эксперты ВМО ООН подводят итоги 12-месячного периода по различным показателям. Одним из них является общая температура Земли, ставшая важной после обнаружения угрозы глобального потепления и вынесения ее на первый план. В сравнении с прошлыми годами, 2018 г может занять место в первой четверке самых жарких лет в истории.

Ученые подчеркивают важность вопроса потепления, так как на последние 22 года приходится максимальное повышение температуры и новые рекорды устанавливались 20 раз. Руководитель ВМО Петтери Талас убежден, что если нынешнее поколение, заметившее проблему потепления, не предпримет активных действий по предотвращению температуры, другим поколениям может не остаться ничего, кроме безжизненной пустыни. Ежегодно международные специалисты в сфере метеорологии трубят тревогу в связи с ростом глобальной температуры. Эта проблема уже успела стать причиной невиданного ранее по своим масштабом таяния ледников. В дальнейшем специалисты ждут только усугубления ситуации. Пока ученые уверены в возможности остановки процесса разрушения среды нашего обитания, в связи с чем развитые страны сокращают промышленную составляющую, переходя на безопасные возобновляемые источники энергии.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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