Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в Керченском проливе





По его словам, в первую очередь, следует узнать, запрашивал ли Киев разрешения на проход своих кораблей у Москвы, как того требует устоявшаяся система. При этом, Дональд Трамп не выдвигал обвинений ни в чей адрес. Президент США уже дал компетентным американским органам подготовить отчет о данной проблеме. Также он призвал вмешаться в ситуацию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. О каком именно вмешательстве идет речь - Трамп не сообщил.В воскресенье, 25 ноября три украинских корабля «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» вошли в территориальные воды России в Черном море и не подчинились требованиям пограничников остановиться. Российские корабли силой остановили суда, а команду моряков ВМС Украины задержали. Владимир Путин заявил, что действия украинских военных являются провокацией и они нарушили нормы международного права и правила прохода в территориальные воды страны. После этого президент Украины ввел в 10 регионах, граничащих с РФ, Приднестровьем и Черным морем военное положение. Данный режим продлится 30 дней. Эксперты считают, что таким образом Порошенко намерен перенести на более поздний срок президентские выборы в стране.