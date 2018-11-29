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Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал инцидент, произошедший на минувших выходных между украинскими военными кораблями и российскими пограничниками в Керченском проливе. Политик заявил, что намерен разобраться в данном вопросе.

Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в Керченском проливе


По его словам, в первую очередь, следует узнать, запрашивал ли Киев разрешения на проход своих кораблей у Москвы, как того требует устоявшаяся система. При этом, Дональд Трамп не выдвигал обвинений ни в чей адрес. Президент США уже дал компетентным американским органам подготовить отчет о данной проблеме. Также он призвал вмешаться в ситуацию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. О каком именно вмешательстве идет речь - Трамп не сообщил.

В воскресенье, 25 ноября три украинских корабля «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» вошли в территориальные воды России в Черном море и не подчинились требованиям пограничников остановиться. Российские корабли силой остановили суда, а команду моряков ВМС Украины задержали. Владимир Путин заявил, что действия украинских военных являются провокацией и они нарушили нормы международного права и правила прохода в территориальные воды страны. После этого президент Украины ввел в 10 регионах, граничащих с РФ, Приднестровьем и Черным морем военное положение. Данный режим продлится 30 дней. Эксперты считают, что таким образом Порошенко намерен перенести на более поздний срок президентские выборы в стране.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:07

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