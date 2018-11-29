АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Организм Евгении Медведевой может не выдержать новой нагрузки

Наталья Бестемьянова проанализировала выступление Евгении Медведевой на Гран-при во Франции. Она уверена, что программа Этери Тутберидзе ей не подходит и организм спортсменки не сможет работать на износ, как ранее, и выдерживать подобные нагрузки.

Организм Евгении Медведевой может не выдержать новой нагрузки


На сегодняшний день 19-летняя фигуристка переехала в Канаду, где ее тренировками будет заниматься Брайан Орсер. Наталья Бестемьянова уверена, что новый наставник поможет оправиться спортсменке после поражения и улучшить свои показатели. В свою очередь Евгения Медведева должна понять, что ей следует заменить программу тренировок на более подходящую, так как в прежнем темпе работать больше не получиться.

Бестемьянова уверена, что подход Тутберидзе хорошо подошел бы 14-15-летним спортсменкам. В пример она поставила Алину Загитову, теперь уже подвергающуюся меньшим нагрузкам. Олимпийская чемпионка порекомендовала Медведевой меньше прыгать и скакать. Напомним, что Евгения завершила Гран-при во Франции на четвертом месте, после чего встал вопрос о замене ее тренера. Проверить эффективность подхода канадца можно будет только в следующих соревнованиях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Чурсина не желает принимать участия в
Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом
70% авто Hyundai в Санкт-Петербурге получат
Макс Фадеев не может жить без песни "Стану ли я
Организм Евгении Медведевой может не выдержать
Мужчина после 25-часовой операции по пересадке
Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в
В России украсили Apple Watch 4 тремя сортами
Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона
Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом
«Золотой» тюнинг Hyundai Solaris повеселил
Психологи назвали 5 вещей, за которые каждый день
Из-за краски для волос голова студентки из Парижа
Борисов показал интимное видео Алибасова с его
Абоненты МТС получили возможность бесплатно
В Набережных Челнах за пациентками гинекологов
Шукшина рассказала о скандальном предложении
Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым
Анна Хилькевич положительно относится к
Химики: Новый катализатор может производить более
В Москве на Лубянской площади установят
Водители получили возможность не использовать
Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина дали
Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в
Кэти Холмс выходит замуж через шесть лет после
Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров
На концерте Насти Каменских в Харькове
"Лаборатория Касперского" сообщила о грабящих
Пользователи раскритиковали Волочкову за
Просмотреть все новости