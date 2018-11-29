Организм Евгении Медведевой может не выдержать новой нагрузки
Наталья Бестемьянова проанализировала выступление Евгении Медведевой на Гран-при во Франции. Она уверена, что программа Этери Тутберидзе ей не подходит и организм спортсменки не сможет работать на износ, как ранее, и выдерживать подобные нагрузки.
На сегодняшний день 19-летняя фигуристка переехала в Канаду, где ее тренировками будет заниматься Брайан Орсер. Наталья Бестемьянова уверена, что новый наставник поможет оправиться спортсменке после поражения и улучшить свои показатели. В свою очередь Евгения Медведева должна понять, что ей следует заменить программу тренировок на более подходящую, так как в прежнем темпе работать больше не получиться.
Бестемьянова уверена, что подход Тутберидзе хорошо подошел бы 14-15-летним спортсменкам. В пример она поставила Алину Загитову, теперь уже подвергающуюся меньшим нагрузкам. Олимпийская чемпионка порекомендовала Медведевой меньше прыгать и скакать. Напомним, что Евгения завершила Гран-при во Франции на четвертом месте, после чего встал вопрос о замене ее тренера. Проверить эффективность подхода канадца можно будет только в следующих соревнованиях.
На сегодняшний день 19-летняя фигуристка переехала в Канаду, где ее тренировками будет заниматься Брайан Орсер. Наталья Бестемьянова уверена, что новый наставник поможет оправиться спортсменке после поражения и улучшить свои показатели. В свою очередь Евгения Медведева должна понять, что ей следует заменить программу тренировок на более подходящую, так как в прежнем темпе работать больше не получиться.
Бестемьянова уверена, что подход Тутберидзе хорошо подошел бы 14-15-летним спортсменкам. В пример она поставила Алину Загитову, теперь уже подвергающуюся меньшим нагрузкам. Олимпийская чемпионка порекомендовала Медведевой меньше прыгать и скакать. Напомним, что Евгения завершила Гран-при во Франции на четвертом месте, после чего встал вопрос о замене ее тренера. Проверить эффективность подхода канадца можно будет только в следующих соревнованиях.
Спорт
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:11