Организм Евгении Медведевой может не выдержать новой нагрузки





На сегодняшний день 19-летняя фигуристка переехала в Канаду, где ее тренировками будет заниматься Брайан Орсер. Наталья Бестемьянова уверена, что новый наставник поможет оправиться спортсменке после поражения и улучшить свои показатели. В свою очередь Евгения Медведева должна понять, что ей следует заменить программу тренировок на более подходящую, так как в прежнем темпе работать больше не получиться.Бестемьянова уверена, что подход Тутберидзе хорошо подошел бы 14-15-летним спортсменкам. В пример она поставила Алину Загитову, теперь уже подвергающуюся меньшим нагрузкам. Олимпийская чемпионка порекомендовала Медведевой меньше прыгать и скакать. Напомним, что Евгения завершила Гран-при во Франции на четвертом месте, после чего встал вопрос о замене ее тренера. Проверить эффективность подхода канадца можно будет только в следующих соревнованиях.