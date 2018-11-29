АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Химики: Новый катализатор может производить более дешёвое водородное топливо
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной

В конце октября на телепроекте Дом-2 произошла потасовка. В эфире Ольга Сударкина якобы нанесла Наталье Игруновой несколько сильных ударов.

После драки Наталью доставили в больницу.

Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной

Теперь жертва избиения уехала из реалити-шоу из-за давления организаторов. Но девушка хочет дальше бороться с несправедливостью в суде.
Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной

Мы уже сообщали, что девушка со своим молодым человеком Павлом посреди ночи оказались просто-напросто на улице. Продюсеры телестройки даже не предоставили им положенные билеты.

Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной

Такое хамство со стороны продюсеров только вселяет в девушку уверенность, что надо идти дальше и обязательно бороться.

Болельщики проекта убеждены, что Наталья сможет добиться уголовного преследования Ольги, ибо про избиение уже знают все. После нападения потерпевшей пришлось перенести весьма серьёзную операцию, а травмы, разумеется, дают о себе знать. Наталья говорит, что лицо у неё до сих пор болит, а левая скула и дёсна и ещё ничего не чувствуют.
Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной

Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной

Многие поклонники проекта подозревают, что с помощью таких драк организаторы хотят привлечь внимание к реалити-шоу. Однако многих очень смущает вся эта агрессия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Набережных Челнах за пациентками гинекологов
Шукшина рассказала о скандальном предложении
Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым
Анна Хилькевич положительно относится к
Химики: Новый катализатор может производить более
В Москве на Лубянской площади установят
Водители получили возможность не использовать
Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина дали
Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в
Кэти Холмс выходит замуж через шесть лет после
Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров
На концерте Насти Каменских в Харькове
"Лаборатория Касперского" сообщила о грабящих
Пользователи раскритиковали Волочкову за
В России создали защищенный чип для интернета
Ученые услышали на дне Мирового океана
В парках Москвы теперь можно отправить письмо
Певица из Тюмени Жанна Прохорихина прославила
Светлана Бондарчук нежно поздравила сына с днем
Алена Рапунцель показала, как снималась
В полиции установили источник звонков об угрозах
Мамаев и Кокорин могут встретить Новый год в
Саша Черно подарила своему будущему супругу
Мать Филиппа Газманова трогательно поздравила его
Евгений Плющенко и Яна Рудковская наняли для сына
В школе-студии Олега Табакова скончалась
Новая флагманская однокристальная система
Екатерина Стриженова посетила премию «Super мамы
Мама Ольги Бузовой рассказала об отношениях с
Просмотреть все новости