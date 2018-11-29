Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась возбуждения уголовного дела против Ольги Сударкиной





После драки Наталью доставили в больницу.Теперь жертва избиения уехала из реалити-шоу из-за давления организаторов. Но девушка хочет дальше бороться с несправедливостью в суде.Мы уже сообщали, что девушка со своим молодым человеком Павлом посреди ночи оказались просто-напросто на улице. Продюсеры телестройки даже не предоставили им положенные билеты.Такое хамство со стороны продюсеров только вселяет в девушку уверенность, что надо идти дальше и обязательно бороться.Болельщики проекта убеждены, что Наталья сможет добиться уголовного преследования Ольги, ибо про избиение уже знают все. После нападения потерпевшей пришлось перенести весьма серьёзную операцию, а травмы, разумеется, дают о себе знать. Наталья говорит, что лицо у неё до сих пор болит, а левая скула и дёсна и ещё ничего не чувствуют.Многие поклонники проекта подозревают, что с помощью таких драк организаторы хотят привлечь внимание к реалити-шоу. Однако многих очень смущает вся эта агрессия.